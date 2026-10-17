Posible alineación del Ajax: Míchel introduce numerosos cambios en Groningen

Tres días después de la dolorosa derrota por 2-1 ante el Hajduk Split, el Ajax debe volver a la acción frente al FC Groningen. El entrenador Míchel Sánchez introducirá varios cambios en su once, según pronostica Voetbalzone. El partido, que se disputará en el extremo norte, comenzará el domingo a las 16:45 y podrá verse en directo por ESPN 2.

Marc ter Stegen volverá a ocupar la portería del Ajax. Lucas Rosa regresará al lateral derecho, por lo que Thilo Kehrer pasará al centro de la defensa. Youri Baas será su pareja y Aaron Bouwman irá al banquillo. Owen Wijndal sustituirá a Joffre Torrents en el lateral izquierdo.

Sofyan Amrabat dejará su puesto en el centro del campo a Jorthy Mokio, que actuará como mediocentro defensivo. Davy Klaassen y Julian Brandt mantendrán su lugar en el once inicial en Groningen, mientras que Yves Bissouma podría entrar como suplente.

Viktor Tsygankov volverá a ser titular en el extremo derecho, ya que Simon Adingra aún no está del todo en condiciones de jugar. Tolu Arokodare será el delantero centro y Oscar Gloukh tendrá esta vez preferencia sobre Abdellah Ouazane en la banda izquierda.

El técnico español no podrá contar en ataque con Kasper Dolberg ni con Steven Berghuis. El delantero y el extremo no estarán disponibles el domingo por lesión.

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Ha sido, por tanto, una semana difícil para el Ajax, que se dejó puntos ante el NEC (1-1) y sufrió una derrota en la Conference League. El FC Groningen, en cambio, ganó confianza con una contundente victoria por 1-5 ante el Excelsior.

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Brandt; Tysgankov, Tolu, Gloukh.