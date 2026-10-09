¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
imago-sport-1083510086.jpgBox to Box Pictures
Rian Rosendaal
Traducido por

Posible alineación del Ajax: dos jugadores pueden debutar el sábado

Ajax vs NEC Nimega
Ajax
NEC Nimega
Eredivisie

El Ajax reanuda este sábado la Eredivisie Vriendenloterij en casa contra el NEC. El entrenador Míchel tiene varios problemas por lesiones y, por tanto, debe hacer ajustes. El duelo en el Johan Cruijff ArenA comienza a las 21:00 y se podrá ver en directo por ESPN 1.

Míchel no podrá contar por lesión con Anton Gaaei, Caio Henrique, Daley Blind, Steven Berghuis y Kasper Dolberg. Simon Adingra e Yves Bissouma pueden debutar este sábado, según indicó el técnico español en una comparecencia ante la prensa. Aaron Bouwman vuelve a estar en forma tras una lesión.

Marc ter Stegen estará bajo palos contra el NEC. Lucas Rosa (derecha) y Owen Wijndal (izquierda) serán los laterales. Thilo Kehrer y Youri Baas forman el eje de la defensa de Ámsterdam.

No hay sorpresas en el centro del campo del Ajax. Por ello, Jorthy Mokio, Davy Klaassen y Julian Brandt serán titulares en la reanudación de la Eredivisie.

No estará Berghuis, así que Viktor Tsygankov tendrá una oportunidad en la derecha del ataque. Oscar Gloukh actuará desde la izquierda, con Tolu Arokodare, que arrancará como delantero centro del equipo local.

Próximos partidos
AJX

AJX

Eredivisie

10 oct 2026

NEC

NEC

El Ajax debe ganar para mantenerse cerca de los equipos de arriba. Además, un buen ensayo general sería deseable de cara al encuentro del jueves ante el Hajduk Split en la Conference League.

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Brandt; Tsygankov, Arokodare, Gloukh.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google