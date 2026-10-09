Posible alineación del Ajax: dos jugadores pueden debutar el sábado

El Ajax reanuda este sábado la Eredivisie Vriendenloterij en casa contra el NEC. El entrenador Míchel tiene varios problemas por lesiones y, por tanto, debe hacer ajustes. El duelo en el Johan Cruijff ArenA comienza a las 21:00 y se podrá ver en directo por ESPN 1.

Míchel no podrá contar por lesión con Anton Gaaei, Caio Henrique, Daley Blind, Steven Berghuis y Kasper Dolberg. Simon Adingra e Yves Bissouma pueden debutar este sábado, según indicó el técnico español en una comparecencia ante la prensa. Aaron Bouwman vuelve a estar en forma tras una lesión.

Marc ter Stegen estará bajo palos contra el NEC. Lucas Rosa (derecha) y Owen Wijndal (izquierda) serán los laterales. Thilo Kehrer y Youri Baas forman el eje de la defensa de Ámsterdam.

No hay sorpresas en el centro del campo del Ajax. Por ello, Jorthy Mokio, Davy Klaassen y Julian Brandt serán titulares en la reanudación de la Eredivisie.

No estará Berghuis, así que Viktor Tsygankov tendrá una oportunidad en la derecha del ataque. Oscar Gloukh actuará desde la izquierda, con Tolu Arokodare, que arrancará como delantero centro del equipo local.

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El Ajax debe ganar para mantenerse cerca de los equipos de arriba. Además, un buen ensayo general sería deseable de cara al encuentro del jueves ante el Hajduk Split en la Conference League.

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Brandt; Tsygankov, Arokodare, Gloukh.