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La selección de Portugal volvió a la senda de la victoria con un triunfo trabajado y emocionante ante Gales, que ejercía de local, por 3-2, en el partido disputado este martes en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

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En el otro partido del mismo grupo, Noruega remontó ante Dinamarca, a la que venció por 3-2, para arrebatarle el billete a los cuartos de final.

Portugal terminó como líder del grupo con 15 puntos, seguida de Noruega con nueve, que superó a Dinamarca, empatada a puntos, gracias a los enfrentamientos directos. Gales cerró la tabla en la última posición con 3 puntos.

Victoria trabajada de Portugal

Portugal sufrió mucho para ganar a Gales, colista del grupo, pero acabó sumando los tres puntos para mantener el liderato.

Los goles de Portugal fueron obra de Bruno Fernandes (min. 11), Pedro Neto (min. 43) y Carlos Forbs (min. 70).

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Por su parte, los dos tantos de Gales los marcaron David Brooks (min. 13) y Sorba Thomas (min. 40).

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Portugal ha entrado en una nueva era durante este parón internacional, una era que no vivía desde hace más de veinte años, ya que no contó con el mayor goleador de la historia, Cristiano Ronaldo.

En esta nueva etapa, Portugal sufre: el equipo de Jorge Jesus pareció perdido durante todo el partido en Cardiff, y solo los graves errores de la defensa local inclinaron la balanza a favor del conjunto luso.

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En el horizonte asoman los indicios de una nueva época en Portugal, pero, por ahora, las cosas no parecen mejorar.

Noruega se clasifica en los últimos instantes

Noruega, por su parte, se hizo con el segundo billete del grupo en los últimos instantes de su partido contra Dinamarca.

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Noruega perdía por 2-1 hasta el minuto 82, pero marcó dos goles a partir de entonces para arrebatar la segunda plaza a Dinamarca por los enfrentamientos directos.

Noruega ya había ganado el partido de ida por 3-2, antes de repetir el mismo resultado esta noche.

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Los goles de Noruega los firmaron Erling Haaland (min. 37 y 90+6, de penalti) y Martin Ødegaard (min. 83).

Por Dinamarca marcaron Rasmus Højlund (min. 11) y Pierre Højbjerg (min. 14).

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Brilló Erling Haaland, que, junto a Martin Ødegaard, salvó a Noruega del borde de la eliminación al transformar un penalti en el tiempo de descuento para llevar a su equipo a los cuartos de final y eliminar a Dinamarca, logrando un milagro que parecía imposible.