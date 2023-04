Por qué no juega Haaland hoy en el Manchester City vs. Liverpool de la Premier League 2022-2023

El delantero del Manchester City no juega ante el Liverpool debido a una lesión en la ingle

Erling Haaland será el gran ausente del partido de la Premier League que abre la jornada de este fin de semana entre el Manchester City y el Liverpool. El gran duelo de la competición inglesa de los últimos años no podrá contar con el actual máximo goleador de la Premier.

Haaland es baja por lesión debido a unas molestias en la ingle. Dichas molestias comenzaron tras el último partido del equipo de Pep Guardiola antes del parón internacional, motivo por el que no juegó con Noruega en la reciente fecha FIFA. Se esperaba que pudiera estar ante el equipo de Klopp, pero sus molestias no han remitido y no podrá jugar este partido.

Habrá que seguir su evolución, pero Haaland no debería tener problemas para estar en la eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Champions League que el City disputa ante el Bayern de Munich en las próximas semanas.