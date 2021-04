¿Por qué en la Liga MX salen con los ojos vendados los jugadores durante los partidos?

Esta escena se repitió previo al arranque de los cotejos del futbol mexicano en esta fecha en los diferentes inmuebles.

La Liga MX suele unirse a las causas para concientizar a la población sobre diversas problemáticas del país y la humanidad en general. Así ya lo ha hecho en el pasado al manifestarse respecto al cáncer de mamá, el autismo, entre otros temas.

Para la Jornada 14 de la Liga MX Guardianes 2021, el tópico consistió otro pero con la misma intención. Empezó en el Necaxa vs Pumas, duelo en el Estadio Victoria que abrió la actividad del fin de semana, y se prolongó en el resto de los compromisos.

¿POR QUÉ SE VENDAN LOS OJOS LOS FUTBOLISTAS?

En esta ocasión, se dio para sensibilizar acerca de las personas con discapacidad visual (ya sea parcial o total). Los 22 elementos titulares aparecieron en el campo como parte del protocolo de la Primera División.

Algunas son de color blanco y otras negras. Se las dejan puestas mientras suena el himno de la Liga y hasta que le llevan la pelota al cuerpo arbitral. Después de eso, obviamente ya se los quitan.

Ocurrió igualmente en el Juárez vs San Luis; los enfrentamientos del sábado —Atlás vs León, Cruz Azul vs Chivas y Tigres vs América—; los del domingo —Toluca vs Rayados de Monterrey, Gallos Blancos de Querétaro vs Santos y Xolos de Tijuana vs Mazatlán—; y el del lunes —Pachuca vs Puebla—.

Únicamente los dos capitanes respectivamente no lo llevan puesto para poder conducir de la mano al resto del plantel sin ningún problema.