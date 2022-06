José Mourinho es responsable de que llamen así al genio francés del conjunto blanco.

Karim Benzema es historia viva del Real Madrid. El delantero francés es la pieza más importante que ha tenido el conjunto blanco desde la salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus, dando un paso al frente para convertirse en el líder del equipo dentro del campo.

Pese a que fue discutido durante buena parte de su carrera en el Santiago Bernabéu, ahora nadie desconoce su capacidad goleadora y asociativa. Sin embargo, lo que sí es posible que no todos sepan es cuál es el origen de su apodo. En ese sentido, merece la pena recordar por qué llaman 'Gato' al genio de Lyon.

¿Por qué le dicen 'Gato' a Karim Benzema? Origen del apodo del jugador del Real Madrid

El origen del apodo de Benzema se remonta a 2010. Concretamente al 11 de noviembre de ese año. Ese día, José Mourinho , por entonces entrenador del Real Madrid, soltó una frase en sala de prensa que pasó a la historia y que dio nacimiento al apodo de Karim.

Por aquellos días, el francés peleaba la titularidad con Gonzalo Higuaín, con Mourinho prefiriendo al argentino por cuestiones tácticas, físicas, de rendimiento, etc. Hasta que el 'Pipita' se lesionó, quedándose el portugués sólo con Benzema en la punta de ataque.

En una rueda de prensa, y consultado por la baja del futbolista sudamericano, 'The Special One' sorprendió a todos con una frase que pasaría a la historia. Era en la previa a un partido contra el Real Zaragoza. "Si no tienes un perro para ir a cazar y tienes un gato, pues vas con el gato, porque solo no puedes ir", fueron las palabras del entrenador portugués ese 11 de noviembre de 2010.

Mourinho, Benzema y el gato. Siempre en el recuerdo. pic.twitter.com/GZDkBBuIhM — Luis Fando (@LuisFando) June 28, 2020

"A inicio de temporada ya dije que sería muy difícil una temporada solo con Benzema e Higuaín. En este momento, si tengo que hacer la segunda mitad de la temporada solo con Benzema, será todavía mucho más difícil. Pero hay que preguntar al director general, que puede comentar la opinión del club", agregaba Mourinho en relación a Jorge Valdano.

Ese comentario hizo mucho 'ruido'. De hecho, años después, Benzema recordó lo sucedido en los días posteriores a esa rueda de prensa. Tenían una "buena relación", pero "después hubo frases o comentarios que no venían a cuento", según comentó el de Lyon en un reportaje de "Movistar +". Benzema se reunió durante una hora con Mourinho, le pidió respeto y "desde entonces ya no hubo más historias de gatos, perros o lo que fuera".

El propio luso, en declaraciones para "L'Equipe", resaltaría su buena relación con Benzema. "No tuve ningún problema. Solo quería ayudarle a que alcanzara su máximo nivel y se convirtiera en un killer".