La aplastante victoria del Arsenal sobre el Manchester City por tres goles a cero en el estadio Principality, y su coronación con la Community Shield (Supercopa de Inglaterra), podría ser un mal augurio para sus aspiraciones en la Premier League, más que una celebración del inicio de temporada.

A pesar del modesto rendimiento que mostró el City en la primera prueba de su nuevo entrenador, Enzo Maresca, la historia dice que perder la Community Shield ha sido en muchas ocasiones el preludio de la coronación del City en la Premier League, ya que el equipo ganó la liga en las últimas tres ocasiones en las que perdió la Community Shield, en los años 2021, 2022 y 2023, mientras que perdió el título en las dos últimas ocasiones en las que se coronó con la Community Shield, en 2019 y 2024.

La mayor paradoja concierne al propio Arsenal, según el diario británico "The Sun", pues el equipo se ha coronado con la Community Shield 18 veces en su historia, nueve de ellas en la era de la Premier League, y no ha logrado ganar el título después de ninguna de ellas. Es más, la última vez que venció al Manchester United en la Community Shield, en 1998, el United respondió logrando el triplete histórico.

Las cifras revelan lo infrecuente de combinar la Community Shield y la liga, ya que solo ha ocurrido ocho veces en la historia de la Premier League, la última de ellas el Manchester City en la temporada 2018-2019, cuando venció al Chelsea con dos goles de Sergio Agüero en Wembley tras la temporada de los 100 puntos.

El Manchester United, bajo la dirección de Sir Alex Ferguson, fue el más exitoso en este doblete, con cinco ocasiones en las temporadas 1993-1994, 1996-1997, 2007-2008, 2008-2009 y 2010-2011.

Y pese a esta maldición, el Arsenal se mostró confiado en romperla, ya que su capitán Martin Ødegaard, autor del tercer gol en Cardiff, dijo que el equipo "mostró su nivel y quiere ganarlo todo", mientras que Mikel Arteta afirmó que la tarea requiere algo excepcional, y añadió: "Sabemos lo difícil que es la tarea, por eso no hemos vuelto a ganar el título; ahora hay más confianza, sabemos cómo ganar y lo que se requiere para conseguir el título, y jugar de esta manera es impresionante".

El Arsenal inicia su campaña en la liga recibiendo al Coventry City la tarde del viernes, decidido a rebatir todas las dudas y a demostrar que la Community Shield esta vez será el comienzo de un título y no un mal augurio.