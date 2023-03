¿Por qué Alexis Sánchez jugó en Manchester United y no en el City?

Estaba todo listo, excepto el OK de un entrenador. El Niño Maravilla reveló sus llamados con Pep Guardiola y Mourinho.

La historia es así: a inicios de 2018, la segunda mitad de la Premier League, Alexis Sánchez tenía cocinado su pase al Manchester City pero acabó firmando, el 22 de enero, por el Manchester City. Cinco años después, reconoció en una entrevista con 24 Horas que conversaba con Pep Guardiola muy recurrentemente pues lo veía como una verdadera figura paterna, "un papá", desde la época en que coincidieron en el Fútbol Club Barcelona. ¿Y qué pasó? No hubo acuerdo entre el Arsenal y los Cityzens, y un llamado de José Mourinho lo convenció de cambiar Arsenal por los Red Devils para cumplir su anhelo de volver a jugar Champions League: allí, no vivió un buen pasar y acabó saliendo al Inter, donde lo valoraron más que en Manchester, pero no lo suficiente.

Como no llegó un sustituto proveniente del Etihad, el histórico entrenador gunner le cerró la puerta a su salida. Vale recordar que a mediados de 2017 tampoco cambió el rojo por el celeste porque se le cayó el pase de Thomas Lemar a los Cañoneros desde el Monaco. Finalmente, los entonces dirigidos por Mou pusieron más billete y a Mkhitaryan, que tampoco la rompió en Emirates... sí en sus inicios Aubameyang, la inversión que realizaron desde el norte londinense al ver salir a su '7', de tan recordada dupla con Mesut Özil.

80 goles por Arsenal, 5 con el United