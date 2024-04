¿Por qué los aficionados del Manchester City cantan 'Hey Jude' en los partidos?

Los Ciudadanos han adoptado un himno de los Beatles.

Los fans del Manchester City se pueden escuchar cantando el clásico de los Beatles 'Hey Jude' en celebración de los logros de su equipo, con los partidos en casa en el Estadio Etihad caracterizados por la melodía que se reproduce en el sistema de audio antes del inicio del partido.



Sin embargo, es curioso por qué una canción de una banda que proviene de Liverpool ha sido adoptada por los 'Sky Blues' debido a la intensa rivalidad entre las dos ciudades.



Manchester, por supuesto, tiene una rica historia musical, con Liam y Noel Gallagher de Oasis siendo fervientes seguidores del club. Como tal, 'Wonderwall' ha sido adoptado como un himno del equipo, siendo notablemente cantado por los jugadores en el vestuario en celebración de su éxito en la temporada 2018-19 de la Premier League, un clip que se volvió viral en todo el mundo.



Otros actos de renombre de Manchester incluyen a los Bee Gees, the Verve, the Smiths, New Order y James, por lo que no ha habido escasez de éxitos emblemáticos para elegir.



La elección de Hey Jude, sin embargo, se remonta a 1968, que fue el año en que el City ganó su segundo título de liga inglés. Sería la última vez que fueron reyes de Inglaterra antes de que el Grupo Unido de Abu Dhabi se hiciera cargo en 2008 y los llevara al éxito cuatro años después.



Es un triunfo, entonces, que es tratado con gran nostalgia y cariño por el apoyo del club, particularmente los más antiguos, que estuvieron privados de éxito durante mucho tiempo y siguieron al equipo a los pozos de la tercera división del fútbol inglés antes de su espectacular renacimiento.



Coincidentemente, 1968 fue el año en que los Beatles lanzaron 'Hey Jude', que se convertiría en una de las melodías más agradables de su amplio repertorio. Aunque la canción solo se convirtió en número 1 en el Reino Unido tres meses después de que el City ganara el título, se asoció con la época dorada del club y desde entonces se ha convertido en un clásico en las gradas.



Por supuesto, ayuda que la canción escrita por Paul McCarthy sea increíblemente cantable, con el estribillo de 'Nahh, na, na, nahh-na-na, nahhh' acogiendo casi cualquier palabra de dos sílabas, que las hordas de Manchester han secuestrado para instalar 'City'.



A medida que la canción alcanza su clímax desde un comienzo discreto, rezuma euforia y, por lo tanto, es un canto perfecto para el fútbol, también ha sido adoptado por los aficionados del Arsenal.



Sin embargo, es el Etihad el hogar espiritual de la canción en un sentido deportivo.