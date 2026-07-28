Por primera vez: Neuer revela la posible fecha de su retirada

Manuel Neuer, capitán y estrella de la portería del Bayern Múnich alemán, de 40 años de edad, habló por primera vez de forma directa sobre el posible momento para poner fin a su exitosa trayectoria futbolística.

El veterano guardameta comenzó este martes la concentración de preparación del equipo en la región de "Tegernsee" para afrontar su vigesimoprimera temporada en la liga alemana (16 temporadas con el Bayern Múnich y 5 con el Schalke), lanzando unas declaraciones sorprendentes tras su primer entrenamiento después de regresar de sus vacaciones de verano, que siguieron a la participación en el Mundial.

En respuesta a una pregunta del diario "Bild" sobre si esperaría hasta el final de la nueva temporada para tomar su decisión respecto a renovar o retirarse en el verano de 2027, el campeón del mundo de 2014 dijo: "Yo no disputo los partidos diciéndome a mí mismo: este es mi último partido, independientemente de si es o no mi última visita a un estadio determinado; pero esta vez parece muy probable que ponga fin a mi trayectoria y me retire".

El guardameta, ganador cinco veces del premio al mejor portero del mundo, había ampliado su contrato con el gigante bávaro el pasado mes de mayo por un año más, tras meses de reflexión durante los cuales la opción del retiro estuvo realmente sobre la mesa. Neuer explicó al respecto: "Quizás había un 85% de tendencia hacia el retiro en aquel momento, pero estar dentro de este equipo, con este cuerpo técnico y este entrenador, me produce un gran disfrute; siempre tenemos la capacidad de competir por todos los títulos y estamos en la cima, y ese entorno junto con la calidad del equipo son el 15% que me hizo decirme a mí mismo: debo continuar, sin duda".

El veterano portero añadió, hablando de sus motivaciones para la próxima temporada: "Yo sigo jugando por mi pasión personal, y porque conozco mi capacidad permanente para ayudar al equipo, además del gran apoyo que recibo de mi familia y mis amigos".

Se espera que esta sea la última temporada de su trayectoria, la cual aspira a coronar con el desenlace perfecto el 5 de junio de 2027 en la final de la Liga de Campeones de Europa en el estadio "Metropolitano" del Atlético de Madrid, para conquistar su tercer título continental tras los de 2013 y 2020.