La competencia por el internacional egipcio Omar Marmoush se ha encendido de forma repentina, después de que el Tottenham Hotspur entrara con fuerza en la carrera por fichar al delantero del Manchester City durante el actual mercado estival, en un movimiento que podría cambiar el mapa ofensivo de la Premier League.

El Tottenham, dirigido por su entrenador italiano Roberto de Zerbi, busca reestructurar por completo al conjunto londinense, en un plan ambicioso que apunta a devolver a los Spurs al círculo de la feroz pugna por el título de la Premier League.

El fiable periodista inglés del diario "The Athletic" David Ornstein aseguró que De Zerbi desea oficialmente fichar de una sola vez al dúo del Manchester City, formado por Omar Marmoush y el brasileño Savinho.

Por su parte, el experto italiano en fichajes Fabrizio Romano reveló que la dirección del Tottenham planea cambiar por completo el tridente de su línea de ataque para la nueva temporada, apostando por un temible trío integrado por Marmoush y Savinho, además del neerlandés Cody Gakpo, estrella del Liverpool.

Por su parte, el periodista inglés Gary Ward explicó que el Manchester City no permitirá la salida de Marmoush y Savinho hasta cerrar el fichaje de fuertes recambios, ya que el club celeste espera completar los traspasos de Enzo Fernández y del joven marroquí Ayoub Bouaddi, jugador del Lille francés.

Este movimiento se produce en medio de las grandes dificultades que afronta Omar Marmoush para asegurarse un puesto de titular en la alineación del Manchester City bajo la dirección de Pep Guardiola durante la temporada pasada, una situación que parece que continuará ante la dependencia constante de Erling Haaland como delantero titular, tal y como se vio con claridad en el partido de la Community Shield ante el Arsenal.