Por fin: Raphinha resuelve su extraño enigma con el Barcelona

En un episodio que no ocurre ni siquiera en los equipos amateurs, el brasileño Raphinha, jugador del Barcelona y una de las mejores estrellas de LaLiga, pasó dos años enteros sin agente.

Ahora, la estrella del conjunto blaugrana ha decidido por fin poner fin a su caos sin precedentes, con un paso que servirá de antesala para la renovación de su contrato y su conversión en uno de los jugadores mejor pagados del Barcelona.

Raphinha ya no es un simple extremo, sino que se ha convertido en la primera referencia ofensiva del Barcelona y, para muchos, en el mejor jugador de LaLiga sin discusión, un mérito que se debe a Hansi Flick, quien rompió todas las reglas y le encontró la posición ideal como delantero puro.

A las puertas de cumplir los treinta años, el brasileño vive el punto álgido de su carrera futbolística tras una primera etapa difícil en el Camp Nou, y una segunda etapa dorada como socio de Lamine Yamal y Robert Lewandowski.

Y hoy, tras la marcha del polaco y el hecho de que el club no haya fichado a un delantero de primer nivel, la misión de liderar por completo el ataque del Barcelona ha recaído sobre sus hombros, y la respuesta ha sido asombrosa.

La paradoja de Deco

Lo curioso de la historia es que Raphinha llegó al Barcelona con el propio Deco como agente, el actual director deportivo del Barça, quien gestionaba sus asuntos personales, antes de verse obligado a renunciar a ello por el evidente conflicto de intereses tras incorporarse ambos al club.

Y desde aquel momento, según el diario español "AS", Raphinha ha seguido sin agente hasta hoy, en una situación impropia de una estrella de su categoría, sobre todo porque unas negociaciones de esta envergadura requieren la presencia de un asesor de confianza que gestione su futuro.

El diario español citó fuentes del interior del Barça según las cuales se espera que Raphinha anuncie en los próximos días el nombre de su nuevo agente, después de que muchos de los grandes agentes lo hayan pretendido; se trataba de un paso obvio y necesario, ya que un jugador de su valía no puede continuar sin un "súper agente" que lo proteja.

Señaló que la primera misión del nuevo agente estará clara: renovar un contrato que expira en junio de 2028 y situarlo al nivel que corresponde a lo que Raphinha representa actualmente para el club, en lo económico y en lo deportivo.

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Y aunque llegar al verano de 2027 sin renovación podría ser un problema en otras circunstancias, el deseo es compartido: Raphinha quiere quedarse y el Barcelona quiere que continúe, y ya han comenzado esta semana los primeros contactos para allanar el camino.