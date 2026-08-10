Por decisión oficial: el Real Madrid congela su plan para fichar al sustituto de Rodri

El Real Madrid ha incluido a su jugador Thiago Pitarch en la lista del primer equipo, apareciendo con el dorsal 27 en la plantilla a través de la web oficial del club, que también reflejó a los nuevos fichajes con sus respectivos dorsales, como Bernardo Silva con el 20, Cucurella con el 17 y Yan Diomandé con el 25.

Según el diario español "Marca", el movimiento del Real Madrid con Thiago Pitarch tiene un gran significado, pues, a pesar de que mantiene su ficha para jugar con el Castilla, el club blanco lo incluyó esta mañana en el centro del campo del entrenador del primer equipo con el dorsal 27, teniendo en cuenta que todos los jugadores inscritos en el primer equipo deben llevar los números del 1 al 25.

El diario señaló que el Real Madrid contará así con Pitarch, quien tuvo una mayor oportunidad, especialmente durante la temporada pasada bajo la dirección de Arbeloa, hasta el punto de que fue titular en varias fases de la temporada.

Explicó que esta decisión confirma que la contratación de un centrocampista defensivo ha quedado prácticamente descartada, después de que Rodri, jugador del Manchester City, esté cerca de fichar por el Barcelona, mientras que el entrenador José Mourinho apuesta por el jugador de la cantera para aumentar la competencia e intentar hacerse con un lugar en el centro del campo.

El Real Madrid, de hecho, rechazó ceder al jugador, como ocurrió con Palacios y Gonzalo, ya que Arbeloa deseaba incorporarlo al Fulham, pero el club blanco no aprobó su salida en esta ocasión.