Se ha reabierto el debate en el Barcelona sobre la necesidad de reforzar la línea defensiva durante el próximo mercado de invierno, tras la derrota del equipo frente al Paris Saint-Germain y el Real Madrid.

Las lesiones que han golpeado al conjunto catalán durante las últimas semanas han lanzado una seria señal de alarma, después de encajar dos derrotas ante el Real Madrid y el Paris Saint-Germain.

El diario Sport informó de que el Barcelona busca un central capaz de aportar de forma inmediata durante el mercado de invierno de enero, mientras sigue a defensas en el mercado europeo con un potencial prometedor de cara al futuro.

El técnico alemán Hansi Flick tomará la decisión final, pero el director deportivo Deco ya está trabajando en este asunto.

El plan del Barcelona durante el pasado verano estuvo marcado por la prioridad que Flick otorgó a reconstruir por completo la línea de ataque. El entrenador alemán quería fichar jugadores capaces de marcar la diferencia y dar vitalidad al equipo, especialmente velocidad en las posiciones ofensivas, y el club trabajó para satisfacer estas demandas.

El club gastó una cantidad importante en el fichaje de Anthony Gordon e incorporó a Karim Adeyemi como una oportunidad disponible en el mercado de fichajes; también intentó hasta los últimos instantes fichar a Julián Álvarez, antes de acabar incorporando a Gabriel Jesus. Los esfuerzos económicos realizados fueron considerables, por lo que se descartó la opción de reforzar la posición de central, a pesar de la marcha de Ronald Araújo al Liverpool.

Durante la primera fase de la actual temporada, quedó claro que el equipo no sufre ningún problema reseñable en la línea ofensiva ni en el centro del campo en lo relativo a la rotación de jugadores, pero la situación en la línea defensiva atraviesa un desorden evidente.

Es indudable que la mala suerte ha jugado un papel en la coincidencia de las lesiones de jugadores como Andreas Christensen, Jules Koundé y Eric García, y ahora Txavi Espart, pero la realidad apunta a la posibilidad de afrontar problemas en la posición de central.

Deco ya había detectado este problema durante el verano, por lo que realizó contactos e intentos de fichar a Alessandro Bastoni, defensa del Inter de Milán, pero el coste de la operación, junto con las dudas sobre su capacidad de adaptarse al estilo defensivo del Barcelona, basado en el riesgo, llevaron al club a descartar su fichaje al inicio del mercado de verano.

Ahora, el Barcelona sigue de cerca varios factores que le ayudarán a tomar la decisión final; uno de ellos es la evolución del estado de Christensen. Flick aceptó prolongar el contrato del defensa danés dos años más, dada su admiración por sus cualidades y su profesionalidad, pero el jugador volvió a sufrir problemas físicos y pasó buena parte del inicio de la temporada alejado de los terrenos de juego.

Parece que el estado de Christensen mejora adecuadamente, pero la directiva del club catalán está gestionando su regreso con mucha cautela y tendrá especial cuidado en protegerlo al máximo hasta el final de la temporada, lo que significa que será sometido a una rotación frecuente y no participará de forma continua. El segundo factor consiste en el margen muy limitado del tope salarial del que dispone el Barcelona para cerrar una operación durante enero. El club dispone de dinero que le permite inscribir a un jugador, pero no tiene lo suficiente para fichar a un jugador del máximo nivel.

Este obstáculo impone grandes restricciones a los movimientos del club, ya que el mercado de invierno es complejo y las oportunidades disponibles son escasas en estos momentos, aunque el Barcelona estudia algunos nombres que podrían resultar adecuados desde el punto de vista deportivo y económico.

Aquí aparece el tercer factor decisivo: si el Barcelona logra vender a alguno de los jugadores que no disponen de minutos de juego suficientes, la situación cambiará de forma radical. Todavía no se ha tomado la decisión final, pero la dirección deportiva trabaja con el objetivo de dar prioridad al fichaje de un central capaz de aportar de forma inmediata.

Hay opciones de categoría superior, pero el club también escucha las ofertas que le llegan, las cuales podrían revelar operaciones excepcionales difíciles de dejar pasar si surge la oportunidad adecuada durante el mercado de invierno de enero.

El Barcelona no fichará a ningún jugador a menos que sea realmente capaz de elevar la calidad de la plantilla y tenga opciones de competir por un puesto de titular en el equipo.

Hay otra vía abierta que consiste en fichar a jugadores prometedores de cara al futuro, dentro de operaciones estratégicas difíciles de ejecutar durante el mercado de invierno. En este sentido, el Barcelona sigue a jugadores como Finn Jeltsch, defensa del Stuttgart, y Castello Lukeba, defensa del Leipzig.

Estas operaciones requieren invertir grandes cantidades de dinero y, además, representan apuestas a largo plazo, lo que hace que su ejecución durante el verano sea más conveniente, para que estos jugadores puedan adaptarse al equipo con calma y en mejores condiciones.

Flick se siente enormemente satisfecho con la dupla de Pau Cubarsí y Gerard Martín en la posición de central, pero el equipo no dispone actualmente de un recambio para ellos, además de que los jugadores soportan una gran carga debido al número de minutos que disputan.

Se espera que Christensen regrese en noviembre, mientras que Eric García participa en la posición de lateral más de lo que juega en el centro de la defensa.

La dirección deportiva es consciente de que moverse ya se ha vuelto necesario, mientras que Flick estudia el asunto y se inclina por cerrar una operación si ello es posible, a condición de encontrar un jugador que cuente con el consenso de las partes implicadas dentro del club.