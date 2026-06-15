Por culpa de Duko... un posible dilema que complica los planes de Bélgica

Jeremy Doku, extremo del Manchester City, es clave para Bélgica, que esta tarde debuta en el Mundial ante Egipto.

Doku será padre por primera vez durante el torneo y quiere estar en el parto, lo que podría generar un dilema para la selección belga.

Según Reuters, su esposa podría dar a luz en la segunda semana de julio, durante los cuartos de final.

Añadió: «Depende de cuándo ocurra, pero es el nacimiento de mi primer hijo, así que, por supuesto, quiero estar allí».

“Si me preguntas qué quiero, está claro: nadie se quiere perder el nacimiento de su primer hijo. Pero también sé que el fútbol implica otras consideraciones”.

Y concluyó: «Sé que la Federación Belga apoya a sus jugadores y comprende sus circunstancias. Veremos qué podemos hacer».

Según la prensa belga, ya se preparan los trámites para que viaje a Inglaterra si fuera necesario.