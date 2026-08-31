El Manchester City tiene la intención de ceder de nuevo a su jugador argentino Claudio Echeverri antes del final del actual mercado de verano.

Claudio Echeverri, de 20 años, disputó la segunda mitad de la pasada temporada cedido al Girona, además de haber jugado anteriormente con el Bayer Leverkusen, también en calidad de cedido.

Según el sitio Tribuna, el Manchester City no planea mantener al organizador de juego argentino dentro de la plantilla del primer equipo durante la presente temporada, prefiriendo una nueva experiencia de cesión con el fin de garantizar que continúe obteniendo minutos de juego regulares en Europa.

Tres clubes han mostrado un interés concreto en fichar al exjugador del River Plate: el Benfica, el Real Betis y el Sheffield United.

Hasta el momento no se ha tomado una decisión definitiva sobre el próximo destino de Claudio Echeverri.

El Manchester City está evaluando actualmente todas las ofertas que hay sobre la mesa antes de dar el siguiente paso en la trayectoria de desarrollo del centrocampista.

Echeverri se unió al Manchester City como uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol argentino, tras brillar con el River Plate.

El objetivo principal del club inglés sigue siendo garantizar el traspaso de Claudio Echeverri a un equipo que le permita obtener minutos de juego competitivos y regulares.

El Manchester City fichó a Echeverri en el invierno de 2024 y después lo dejó jugar con el River Plate en calidad de cedido hasta finales de 2024.

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