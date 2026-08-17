José Mourinho se encuentra ante su gran dilema desde el primer día: la búsqueda del centrocampista creativo que ha pedido en repetidas ocasiones y que aún no ha llegado, lo que le obliga a encontrar la solución dentro del propio equipo.

Según el diario español "Mundo Deportivo", Rodri era la opción ideal que parecía cerca del Bernabéu, antes de que el hijo de Madrid decidiera rechazar al Real Madrid y prefiriera fichar por el Barcelona, dejando a Mourinho sin la pieza que tanto anhelaba para construir el juego.

Tras el fracaso de la operación Rodri, la dirección del club comunicó al técnico portugués que no se cerraría ningún nuevo fichaje sin la salida de alguno de los jugadores, asegurando que el equipo cuenta con calidad suficiente en el centro del campo.

Ante esta realidad, Mourinho comenzó durante la pretemporada a probar el 4-2-3-1 con dos pivotes, donde una de las dos posiciones parece reservada para Tchouaméni o Camavinga, después de haber probado a Valverde como pivote defensivo ante el Schalke.

La segunda posición sigue siendo el núcleo del dilema, ya que Mourinho busca un jugador capaz de construir las jugadas desde atrás.

Y pese a haber probado a Arda Güler, Bernardo Silva, procedente del Manchester City, se perfila como el candidato con más opciones, después de haber demostrado en los partidos amistosos su capacidad para enlazar la defensa y el ataque y contribuir defensivamente.

El papel del portugués no se limitó únicamente al pivote, sino que también apareció como extremo derecho y creador de juego, algo que, por su gran versatilidad, lo convierte en la opción más cercana a ocupar esa posición en el estreno liguero ante el Espanyol, salvo que se produzca una sorpresa en los últimos días del mercado de fichajes.