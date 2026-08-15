El club turco Galatasaray ha situado al internacional marroquí Abde Ezzalzouli, extremo del Real Betis, entre sus opciones para reforzar las filas del equipo durante el actual mercado de fichajes, en caso de que fracase en cerrar el traspaso del brasileño Gabriel Martinelli, del Arsenal.

Según informaciones de la prensa turca recogidas por el diario "Mundo Deportivo", el Galatasaray presentó una oferta de 45 millones de euros para hacerse con los servicios de Martinelli, pero el Arsenal no ha aceptado la propuesta hasta el momento, lo que ha llevado al club turco a colocar a Ezzalzouli como opción alternativa.

Ezzalzouli entra en los planes del Galatasaray

El diario turco "Fanatik" señaló que el extremo del Betis representa el plan B del Galatasaray en caso de que se estanquen las negociaciones por Martinelli.

El Barcelona conserva cerca del 20 % de los derechos de venta de Ezzalzouli, según lo recogido en el informe, mientras que el Betis no parece dispuesto a desprenderse del jugador con facilidad.

Las informaciones confirmaron que el Betis, que hasta ahora no ha recibido ninguna oferta oficial del Galatasaray por Ezzalzouli, no tiene intención de vender al extremo marroquí salvo que llegue una oferta cercana al valor de la cláusula de rescisión de su contrato, estimada en unos 60 millones de euros.

Ezzalzouli se acerca al regreso

Ezzalzouli vive actualmente la última fase de su programa de recuperación, tras la lesión que sufrió con la selección de Marruecos y que le privó de participar en el Mundial.

El jugador marroquí no viajó con la expedición del Betis a la ciudad italiana de Bari, de cara al partido amistoso ante el Inter, previsto para el sábado, que representa el último enfrentamiento del conjunto andaluz en la pretemporada de cara a la nueva campaña.

El Betis anuncia la salida de Pablo Busto

En otro orden de cosas, el Real Betis anunció la finalización del traspaso de su joven jugador Pablo Busto al Ibiza, donde el lateral derecho firmó un contrato que se extiende por dos temporadas.

La operación se completó sin contraprestación económica, con el Betis conservando un 35 % de los derechos futuros del jugador.

Busto tiene 20 años y ya había aparecido con el primer equipo del Betis bajo la dirección del técnico Manuel Pellegrini, donde disputó dos partidos en la Liga española durante la temporada 2023-2024.

El contrato del jugador con el Betis se extendía hasta junio de 2027, antes de que el club decidiera aprobar su salida al Ibiza conservando un porcentaje de sus derechos futuros.