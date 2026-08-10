El FC Barcelona sitúa al delantero argentino Julián Álvarez (26 años) como objetivo principal para reforzar su línea de ataque, pese a que las negociaciones con el Atlético de Madrid no parecen sencillas.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el club catalán considera a Álvarez la opción ideal para liderar su ataque en los próximos años, si bien la situación contractual del jugador y las exigencias económicas del Atlético de Madrid obligan al Barcelona a estudiar diferentes escenarios. En este contexto, Lautaro Martínez (28 años) aparece como una alternativa sólida que cuenta con el visto bueno de Deco y del entrenador Hansi Flick.

El delantero del Inter representa el plan alternativo en el que se apoya el club catalán en caso de no poder cerrar el fichaje de Álvarez.

Lautaro no es un nombre extraño para el Barcelona, ya que el delantero argentino estuvo en el radar del club en el pasado y su nombre ha aparecido en repetidas ocasiones dentro de los planes del Barça.

El estilo del delantero argentino encaja con las necesidades del conjunto catalán, al tratarse de un atacante capaz de asociar entre líneas y participar en la construcción del juego, además de aportar una fuerte presencia y eficacia goleadora dentro del área.

La dirección del Barcelona, y en especial el entrenador Hansi Flick, considera que fichar a un delantero de primer nivel es una prioridad máxima para el equipo, y Julián Álvarez continúa a día de hoy encabezando la lista de opciones.

Lautaro Martínez sigue siendo una opción de altas garantías frente a los obstáculos que podrían complicar el fichaje del delantero del Atlético de Madrid. Por ello, el Barcelona continúa trabajando con múltiples escenarios a medida que avanza el mercado de fichajes, con la esperanza de cerrar la incorporación del nuevo líder de su línea de ataque.