Pity Martínez hay uno solo y River ya lo extraña

Gallardo debió cambiar el juego del equipo para poder, entre varios jugadores, suplir la falta de un futbolista que le será muy difícil de reemplazar.

Cuando los hinchas de River se enteraron de que Gonzalo Martínez dejaría el club de Núñez se anticiparon a lo que, estaban seguros, sucedería: el Millonario no podría reemplazarlo fácilmente.

"Pity hay uno solo", se lamentaban y le pedían al 10 -vía redes sociales- que siga en River, que River era su casa. Pero el Pity se fue y lo anunciado se hizo realidad: el equipo de Marcelo Gallardo no pudo, por ahora, encontrarle un reemplazante. No pudo porque Pity hay uno solo y porque el Muñeco no cuenta con un futbolista que tenga, siquiera, características similares al mendocino en todo el plantel.

Por eso, todo River tuvo que mutar para buscarle la vuelta a la falta de un jugador que le daba goles, asistencias y, especialmente, velocidad y cambio de ritmo al equipo. Y es que, en la formación, el cambio fue nombre por nombre (Juanfer Quintero por Martínez), pero en el campo de juego las piezas debieron -obligadamente- reacomodarse para suplir la ausencia del 10.

Es por eso que el equipo salió a la cancha ante Defensa y Justicia con el tridente ofensivo Quintero - Borré - Pratto y apeló a la subida de los laterales para sorprender, desequilibrar y darle esa explosión al ataque que Juanfer, aunque lo puede conseguir con un pase entre líneas, no le puede aportar desde la velocidad.

Pero el Millonario no pudo, no le encontró la vuelta. No pudo porque las subidas de Montiel y Casco no fueron suficientes. No pudo porque ni Nacho Fernández ni Palacios pisaron el área rival y porque, en definitiva, Pity hay uno solo y River deberá trabajar y aceitar este nuevo sistema para, entre todos, poder reemplazarlo.