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Thiago Pitarch, el joven jugador del Real Madrid, desveló los entresijos de su primera experiencia con el primer equipo del conjunto blanco, reconociendo que sintió un gran temor durante su primer entrenamiento, antes de guardar un recuerdo excepcional tras marcar un gol a pase de la estrella francesa Kylian Mbappé.

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El centrocampista de 19 años habló, en una entrevista desde la concentración de la selección española sub-21, recogida por el diario Marca, sobre su experiencia con el primer equipo, después de haber tenido la oportunidad de debutar con el Real Madrid la temporada pasada, y actualmente continúa adquiriendo experiencia con el Castilla en la Primera División RFEF (tercera categoría).

Un pase de Mbappé le dejó un recuerdo inolvidable

Pitarch dijo sobre su primera experiencia con el primer equipo: "Estaba aterrorizado en mi primer entrenamiento con el Real Madrid".

Y añadió: "Marqué un gol en el primer entrenamiento tras un pase de Mbappé, y tengo que pedirles ese vídeo".

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El joven jugador recordó los entresijos de su inesperado ascenso, explicando: "En cuanto volví de Marbella con el filial, me dijeron que iba a subir a entrenar con el primer equipo, y Xabi Alonso estaba allí, y no me creía lo que estaba pasando, porque nunca había subido a los entrenamientos con él".

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Y sobre su debut en la Liga de Campeones ante el Benfica, dijo: "No me lo esperaba, estaba nervioso, pero el balón me hace sentir tranquilo".

¿Qué dijo sobre Mourinho?

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Pitarch se refirió a su relación con el entrenador José Mourinho, elogiando su forma de tratar a los jugadores, al decir: "Mourinho es muy cercano con todos, y bromea mucho, pero también es serio cuando la situación lo requiere".

Y añadió: "Es un gran honor que un entrenador como él diga cosas positivas sobre mí".

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El joven centrocampista solo ha dispuesto de un minuto con el primer equipo durante la temporada actual, pero Mourinho ya defendió anteriormente su estatus, asegurando que Pitarch es un jugador del primer equipo.

El sueño del Real Madrid empezó a los 16 años

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Pitarch reveló que su sueño siempre fue jugar en el Real Madrid, al decir: "Siempre quise ser futbolista del Real Madrid, el mejor club del mundo. Esta es la vida que quiero vivir, y lo llevo todo con mucha tranquilidad".

El jugador se incorporó al club blanco en 2023, tras haber iniciado su carrera en la cantera del Atlético de Madrid, bajo la dirección del serbio Milenko Pantić, antes de pasar por las academias del Getafe y del Leganés.

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Y explicó respecto a su traspaso al Real Madrid: "Cuando surgió la oportunidad de unirme al club a los 16 años, no dudé ni un instante".

También reconoció la dificultad de adaptarse al principio, pero subrayó que aprendió mucho de la experiencia, elogiando el gran apoyo que le han brindado sus padres a lo largo de su carrera, ya que rara vez faltaron a sus entrenamientos o partidos.