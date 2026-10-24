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Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Piqué predice el resultado del Clásico y le recuerda a Mourinho su goleada

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
J. Mourinho
Gerard Piqué
España
Portugal

Piqué considera que el Barcelona es el mejor del mundo en la actualidad

Gerard Piqué, exdefensa del Barcelona, predijo el resultado del esperado Clásico entre el conjunto catalán y el Real Madrid, mañana domingo en el estadio Spotify Camp Nou, en el marco de la décima jornada de LaLiga española.

Piqué afirmó durante una entrevista grabada con la exestrella de México, Miguel Layún, que cree que el Barcelona resolverá el enfrentamiento a su favor, recordando una dura derrota que sufrió el Real Madrid durante la primera etapa del entrenador José Mourinho.

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La exestrella de España declaró: "La última vez que Mourinho vino al Camp Nou, su equipo encajó 5 goles. Creo que el Barcelona ganará por (4-1)".

El Real Madrid había perdido ante el Barcelona por (5-0) el 29 de noviembre de 2010, en el primer Clásico que disputó Mourinho como entrenador del conjunto blanco, en un partido celebrado en el marco de LaLiga española en el estadio Camp Nou.

En la misma entrevista, Piqué declaró: "El Barcelona es actualmente el mejor equipo del mundo, con una gran diferencia sobre el segundo mejor equipo. Y eso no significa necesariamente que vayan a ganar. Marcan a un promedio de 4 goles por partido en LaLiga".

El conjunto catalán ocupa el liderato de la clasificación de LaLiga española, con 27 puntos (el pleno en 9 jornadas), mientras que el conjunto merengue se sitúa a 6 puntos de distancia en el tercer puesto, tras encajar dos derrotas ante el Real Betis (1-0) y el Atlético de Madrid (2-1).


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