Pieza intocable: el Real Madrid acuerda la renovación de su leyenda

El Real Madrid dio un paso importante en el expediente para asegurar el futuro de su portería, después de alcanzar un acuerdo preliminar con su guardameta belga Thibaut Courtois para la renovación de su contrato.

Según reveló el periodista italiano Fabrizio Romano, el contrato actual de Courtois con el Real Madrid finaliza en junio de 2027, pero el nuevo acuerdo preliminar busca garantizar su continuidad una temporada más, de modo que siga defendiendo el arco del equipo durante la temporada 2027-2028.





El club blanco valora la posición de Courtois como uno de los mejores porteros del mundo y como un elemento fundamental del que no se puede prescindir en el proyecto del equipo, después de haber demostrado a lo largo de los años su capacidad para marcar la diferencia en los grandes partidos, por lo que ambas partes están cerca de dar los últimos toques al nuevo acuerdo.













Este paso se da en el marco del deseo del Real Madrid de conservar a uno de sus elementos más importantes, en lugar de entrar en una etapa de búsqueda de un sustituto para un portero que cuenta con una gran experiencia en las competiciones nacionales y europeas, y que conoce bien la naturaleza de las presiones asociadas a vestir la camiseta del club blanco.

Informes de prensa españoles ya habían señalado el pasado septiembre que el Real Madrid y Courtois estaban cerca de acordar la ampliación de su vínculo hasta el 30 de junio de 2028, en un desarrollo que refleja el empeño del club en contar con los servicios del guardameta belga.

Desde su llegada al Real Madrid en 2018, Courtois se ha convertido en una de las grandes estrellas del equipo, y su importancia no se ha limitado a las paradas habituales, sino que se ha extendido a momentos decisivos en los partidos más grandes.

La final de la Champions League de 2022 ante el Liverpool sigue siendo el ejemplo más destacado de ello, después de que el guardameta belga ofreciera una actuación legendaria y contribuyera con sus paradas a que el Real Madrid conquistara el decimocuarto título europeo de su historia, además de recibir el premio al mejor jugador del partido.

El acuerdo previsto llega pese a que Courtois ha cumplido 34 años, ya que el club sigue considerándolo la primera opción en el puesto de portero, apoyándose en su experiencia, su calidad y su capacidad para brillar en las grandes citas.

El guardameta belga sufrió una grave lesión de rodilla en 2023 que lo mantuvo alejado durante un largo periodo, pero regresó y logró recuperar su sitio, confirmando que el Real Madrid sigue teniendo entre sus manos a uno de los mejores porteros de su generación.











