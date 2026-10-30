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TOPSHOT-FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026AFP
Khaled Mahmoud
Traducido por

Philipp Lahm: Kane habría preferido otra cosa antes que el Balón de Oro

H. Kane
P. Lahm
Bayern Múnich
Bundesliga
Inglaterra
Alemania

Lahm revela la crisis del fútbol alemán

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La estrella del Bayern de Múnich y de la selección alemana Philipp Lahm habló sobre la conquista del Balón de Oro por parte de Harry Kane, poniendo el foco al mismo tiempo en la esperada cumbre del fútbol alemán que enfrentará al Bayern de Múnich y al Borussia Dortmund en la Bundesliga.

Lahm comenzó su entrevista con el diario español "Marca" hablando de la conquista de Kane del Balón de Oro hace unos días, y del reflejo de ese logro en el fútbol alemán, diciendo: "Es muy sano para el fútbol alemán que alguien de la Bundesliga gane el Balón de Oro, pues eso representa un gran estímulo para los jóvenes que emergen. En Alemania tenemos una situación excepcional porque el sector de las categorías inferiores y el fútbol profesional están estrechamente ligados; cada jugador comienza su trayectoria en su club local y en su pequeña comunidad hasta hacerse profesional".

Y sobre si Franck Ribéry y Robert Lewandowski merecían el premio en su época, Lahm explicó su punto de vista diciendo: "Creo que Kane preferiría ganar la Liga de Campeones antes que el Balón de Oro. Todos los jugadores saben lo importante que es el equipo para alcanzar el éxito. Tuve la oportunidad de ganar el Balón de Oro, pero no era para mí tan importante como el equipo porque es un premio individual. Puede que sea más importante para los delanteros que para los defensas, y estoy seguro de que Ribéry está contento por la victoria de Kane, pero seguirá enfadado por no haberlo ganado él mismo".

Y sobre las razones del estatus especial del que goza "Der Klassiker", antes del esperado choque entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund mañana sábado en el estadio Allianz Arena, el exinternacional señaló que el encuentro ha adquirido un gran prestigio durante las tres últimas décadas, después de que el Dortmund lograra recortar progresivamente la diferencia, añadiendo: "Cuando yo jugaba, ganaron dos títulos consecutivos de liga. Esta vez el encuentro enfrenta al primer y al segundo clasificado, y por eso es el mejor partido que se puede ver en Alemania actualmente".

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31 oct 2026

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En cuanto al brillo del astro francés Michael Olise, Lahm lo describió como un icono ofensivo diciendo: "Es un jugador excelente; puede crear muchas soluciones sobre el terreno de juego, no solo con el Bayern, sino también con la selección de Francia en los últimos meses. Es candidato al Balón de Oro, y es posible ganarlo jugando en el Bayern, y lo hemos visto este año".

Lahm analizó la llegada de Jürgen Klopp a la dirección técnica de la selección alemana diciendo: "Con Jürgen Klopp, tienes un seleccionador nacional que trae consigo una enorme experiencia. Durante el primer parón internacional, quería observar a un gran número de jugadores, y tenemos que esperar a ver qué deparará el mes de noviembre, pero lo importante es que, en cuanto asumió la responsabilidad, anunció con claridad lo que quería hacer y lo que iba a aportar".

Y sobre las transformaciones que ha vivido el fútbol desde su retirada, Lahm advirtió del retroceso de la identidad táctica alemana en comparación con otras escuelas, explicando: "Cuando veo cómo quieren jugar los jugadores de España, encuentro que se someten a entrenamientos especializados y precisos. En Alemania tenemos una infraestructura magnífica, y tenemos dinero, estadios llenos y talentos, y estamos en una buena situación, pero la selección no tiene el éxito suficiente en este momento. Estamos perdiendo de vista el concepto fundamental: ¿cómo queremos jugar al fútbol en Alemania? ¿Y cómo defiendo, cómo me muevo en el centro del campo y cómo afronto los duelos individuales? Creo que necesitamos más jugadores especializados en lugar de depender de un jugador que sepa jugar en cuatro posiciones diferentes".

Lahm concluyó sus declaraciones abordando el eterno debate en Argentina en torno al dúo formado por Diego Armando Maradona y Lionel Messi, dando su opinión con ecuanimidad: "Ante todo, ambos fueron jugadores excepcionales, y elevaron el techo de la competencia al máximo nivel posible. Sus personalidades son completamente distintas, sin duda, y en mi época Lionel Messi fue el jugador más importante durante más de 15 años, junto a Cristiano Ronaldo".

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