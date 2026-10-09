Peter Bosz lo confirma: el fichaje millonario del PSV cae en la jerarquía

El entrenador del PSV, Peter Bosz, da descanso este viernes por la noche a Ivan Perisic contra el sc Heerenveen y ha optado por no sustituir al croata con Dennis Man, sino con Esmir Bajraktarevic. Bosz confirma ante las cámaras de ESPN que el bosnio está ahora por delante del rumano en el orden de preferencia.

«Porque me pareció que lo había hecho muy bien antes del parón de selecciones», responde Bosz a la pregunta de por qué Bajraktarevic recibe la preferencia en la posición de extremo derecho.

«Ya tuvo que sustituir a Ivan ahí en una ocasión anterior, en el momento en que Dennis estaba lesionado, y lo hizo muy bien. Entonces también creo que debo recompensarlo», cuenta Bosz, que a continuación confirma que Man ha caído un puesto en el orden de preferencia.

Man fue mejor la temporada pasada que esta temporada, afirma el reportero de ESPN Milan van Dongen. «Eso también tiene que ver con que empecé a jugar con Ivan por ese lado, además él también estuvo lesionado un tiempo...», responde Bosz.

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«Pero Dennis es realmente un muy buen jugador. De verdad volverá y todavía tendrá suficientes minutos», concluye el técnico. Man llegó en el verano de 2025 procedente del Parma por algo menos de diez millones de euros.

El analista Kenneth Perez cree que el actualmente lesionado Paul Wanner también ha perdido su puesto en el once, algo que tiene todo que ver con el desarrollo fulgurante de Noah Fernández. «Es un buen jugador», afirma Perez sobre el talentoso belga (18).

«Va con altibajos. Una vez juega realmente muy bien, otra vez deja marcharse a su marca, pierde balones y todas esas cosas. Pero, naturalmente, sí es una señal de que recibe la preferencia por delante de Wanner».

«Pagaron quince millones por él, él (Fernández, N. de la R.) ya recibió la preferencia cuando Wanner no estaba lesionado. A fin de cuentas, un jugador que llegó procedente del Bayern, en el que habían confiado», concluye Perez.



