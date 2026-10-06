El veterano croata Ivan Perišić puso fin a una racha histórica de la selección española, después de marcar el gol de la ventaja para su país ante "La Roja", convirtiéndose así en el primer jugador en dos años en poner a España por detrás en el marcador.

La selección española, dirigida por Luis de la Fuente, se había acostumbrado en los últimos años a batir récords, pero una de sus rachas más destacadas se detuvo durante el enfrentamiento ante Croacia en la ciudad de Split, que terminó la noche de este martes con una ajustada victoria de la Matador por 2-1, en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

Perišić rompe la resistencia de España

Perišić logró abrir el marcador en el minuto 17, después de rematar un rechace de Unai Simón tras un intento de Matanović, dándole así a la selección croata la ventaja ante España, que se encontró bajo una gran presión desde el inicio del encuentro.

Según el estadístico español Alexis Martínez, conocido como "Mr. Chip" en su cuenta de la plataforma "X", el gol de Perišić puso fin a una racha de 32 partidos consecutivos en los que ningún rival había logrado adelantarse a España por 1-0.

La última vez que la selección española se vio por detrás con un gol ante un rival fue durante las semifinales de la Eurocopa 2024, cuando el francés Kolo Muani marcó el gol de la ventaja para Francia en el minuto 8 en la ciudad de Múnich.

Pero España respondió rápidamente en aquel partido, después de que Lamine Yamal igualara el marcador en el minuto 21, antes de que Dani Olmo marcara el gol de la ventaja en el minuto 25, para terminar el encuentro con una victoria por 2-1 y clasificarse a la final, antes de proclamarse campeona.