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El Manchester United ha decidido no emprender acciones legales contra el operador del dron que publicó imágenes del primer entrenamiento dirigido por Mauricio Pochettino, pese a que el club considera que el incidente supuso la infracción de varias leyes.

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Según informó el diario británico The Sun, fuentes del Manchester United advirtieron de que el club emprenderá acciones legales para protegerse a sí mismo y a sus empleados si este tipo de incidentes se repite en el futuro.

Fuentes del club aseguraron que el miércoles no se produjo ninguna brecha de seguridad en la ciudad deportiva de Carrington, después de que un dron lograra captar imágenes de gran nitidez desde una larga distancia.

Personas cercanas a la entidad admitieron que el operador del dron borró posteriormente las imágenes y pidió disculpas por lo sucedido.

El operador del dron reiteró que no infringió ninguna ley, ya que operaba en un espacio aéreo no restringido, aunque reconoció que es posible que actuara de forma «poco ética».

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Fuentes del Manchester United reconocieron que el incidente pudo o no vulnerar la normativa sobre drones, pero consideran que sí infringió otras leyes.

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Aun así, el club no tiene previsto emprender acciones legales por la grabación, que se realizó sin autorización previa.

El Manchester United advirtió de que cualquier persona que provoque incidentes similares en el futuro podría enfrentarse a duras acciones legales, con posibles consecuencias económicas importantes.

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El titular de la cuenta CC Overview, conocido únicamente como Colin, justificó la grabación y aseguró que el espacio aéreo sobre Carrington no está restringido y que el dron operaba de forma legal conforme a la normativa de la Autoridad de Aviación Civil.

También explicó que el Liverpool, rival del Manchester United en el primer partido de Pochettino, que se disputará el domingo en Anfield, no tuvo nada que ver con la grabación, ni tampoco ningún otro club.

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Las imágenes mostraban a Pochettino supervisando el entrenamiento de sus nuevos jugadores, acompañadas de los comentarios en audio del operador del dron, que iba describiendo lo que sucedía en el campo.

En otro campo de dimensiones reglamentarias, los jugadores aparecían desplegados en sus posiciones entre maniquíes de entrenamiento que parecían representar a los futbolistas del equipo rival, mientras dos técnicos les daban instrucciones.

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Después, Pochettino reunió en el círculo central al grupo, que algunos usuarios de redes sociales apuntaron que podría ser el once titular del partido del domingo, para explicarles algunos detalles y repasar lo trabajado durante la sesión.

En el entrenamiento a las órdenes de Pochettino participaron 10 jugadores de campo, aunque no parece que ese grupo vaya a ser el once inicial ante el equipo de Andoni Iraola el domingo.

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El Manchester United tendrá que presentar una solicitud ante el Ministerio de Transporte si quiere restringir el espacio aéreo en torno a Carrington para evitar que vuelvan a sobrevolarlo drones no deseados.

La Autoridad de Aviación Civil y los Servicios Nacionales de Tráfico Aéreo imponen estrictas restricciones al vuelo de drones de cualquier tamaño, además de establecer normas de conducta que regulan su manejo.

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Entre esas normas figura la difusión de fotografías y vídeos que puedan resultar «injustos» para cualquier parte.

Por su parte, Andoni Iraola, entrenador del Liverpool, se pronunció el viernes sobre la grabación del entrenamiento del Manchester United con un dron: «Esto no debería ser legal. Hay una razón por la que entrenamos a puerta cerrada. Esto no es bueno para ningún club».