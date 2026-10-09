La Liga de Fútbol Profesional anunció la designación del árbitro internacional Jesús Gil Manzano para dirigir el partido entre el Barcelona y el Getafe, previsto para la tarde de mañana sábado, dentro de las competiciones de LaLiga, en el estadio Spotify Camp Nou, mientras que Daniel Trujillo se encargará de la función de árbitro de la tecnología de videoarbitraje "VAR".

Según el diario "Mundo Deportivo", la designación de Gil Manzano trae un recuerdo poco grato para el entrenador alemán Hansi Flick, ya que fue este mismo árbitro quien le mostró la tarjeta roja durante el último encuentro que dirigió al Barcelona en su propio campo ante el Girona, que terminó con victoria del conjunto catalán por 2-1 hace aproximadamente un año.

En cuanto a Trujillo, que se encargará de la tecnología de video en el próximo partido, fue el árbitro del VAR durante el último derbi de Madrid entre el Atlético y el Real Madrid, que terminó con victoria de los rojiblancos por 2-0.

El informe consideró que volver a encomendarle esta función indica que el Comité Técnico de Árbitros no estima que cometiera un error grave en aquel encuentro.

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El derbi de la capital fue escenario de episodios arbitrales polémicos, ya que el Real Madrid manifestó sus quejas tras el partido por varias jugadas, entre las más destacadas la no expulsión de Cristian Romero y Kang-in Lee, dupla del Atlético.

El Comité de Árbitros reconoció entonces el error del árbitro de campo Ortiz Arias en la jugada de Kang-in Lee, afirmando que merecía la expulsión por su violenta entrada contra Fede Valverde, mientras que señaló que el árbitro de la tecnología de video debería haber intervenido.

El cuarto encuentro de Gil Manzano esta temporada

El partido entre el Barcelona y el Getafe será el cuarto encuentro que dirija Gil Manzano en el campeonato español durante la temporada actual, además de representar su primera aparición en un partido del conjunto catalán en la presente campaña.

El árbitro español ya ha dirigido 45 partidos del Barcelona en Primera División, lo que convierte al conjunto catalán en el segundo club cuyos partidos más ha dirigido, por detrás del Real Madrid, al que ha dirigido en 58 partidos.

Durante los 45 partidos que dirigió al Barcelona, el equipo logró 28 victorias, frente a 8 empates y 9 derrotas.

La última derrota del Barcelona bajo la dirección de Gil Manzano fue ante la Real Sociedad por 1-2 el pasado enero, mientras que el último partido que dirigió al equipo en su propio campo se remonta a la victoria sobre el Girona por el mismo resultado, hace cerca de un año, encuentro en el que se produjo la expulsión de Flick.

El historial del Barcelona y del Getafe con Manzano

Por su parte, Gil Manzano ha dirigido 19 partidos del Getafe en el campeonato español, en los que el equipo logró 5 victorias y 3 empates, frente a 11 derrotas.

El último partido del Getafe bajo su dirección fue el pasado diciembre, cuando perdió en su campo ante el Espanyol por 0-1.

Gil Manzano ya ha dirigido dos encuentros que enfrentaron al Barcelona y al Getafe, ambos finalizados con victoria del conjunto catalán por 2-0. El primero fue en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey de la temporada 2013-2014, mientras que el segundo se disputó el 28 de septiembre de 2019 dentro de las competiciones del campeonato español.