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El entrenador del Villarreal, Iñigo Pérez, analizó la derrota de su equipo ante el Barcelona por 2-3 y se mostró frustrado por abandonar el Camp Nou sin puntos tras haber firmado un inicio excelente.

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El diario Castellón Diario recogió las declaraciones de Iñigo Pérez en la rueda de prensa, en la que reconoció que su equipo era muy consciente de lo difícil que resulta mantener una ventaja ante un rival de la entidad del conjunto catalán, aunque lamentó especialmente que el buen trabajo de sus jugadores al principio no se viera reflejado en el resultado final.

«Cuando te pones 2-0 después de hacer 35 minutos muy buenos, sabes que un equipo como el Barcelona te va a apretar, y que lo hará sin descanso hasta darle la vuelta al marcador», explicó.

El técnico del Villarreal admitió que cuesta asumir la derrota después de ir ganando por dos goles y de ofrecer un nivel altísimo durante buena parte de la primera mitad.

«Nos duele tener dos goles de ventaja y acabar marchándonos sin nada, después de ese inicio tan bueno», afirmó.

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El entrenador también reconoció que el partido estuvo marcado por un constante intercambio de dominio y ocasiones, y que la ventaja lograda por sus futbolistas no garantizaba un resultado positivo ante un rival con un enorme potencial ofensivo.

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Preguntado por el contraste entre la primera y la segunda parte, el técnico del Villarreal puso el foco en la calidad del Barcelona y en las distintas fases por las que pasa un partido de este tipo.

«Más allá de los aspectos tácticos, físicos y de la calidad técnica, el desarrollo del juego cambia constantemente durante un partido», señaló, antes de recordar que el Villarreal también fue claramente superior durante los primeros 35 minutos, cuando el Barcelona apenas fue capaz de generar ocasiones, mientras que su equipo logró marcar dos goles.

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El entrenador evitó culpar a sus jugadores y defendió el esfuerzo que realizaron ante un rival que te obliga a mantener un nivel defensivo muy alto durante todo el encuentro.

«No tengo nada que reprochar a mis jugadores, porque ante el estilo de juego del Barcelona tienes que aceptar que hay que defender muy bien», dijo.

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Aun así, Pérez reconoció que el Villarreal pudo aprovechar mejor las oportunidades para salir al ataque una vez que el Barcelona tomó la iniciativa e impuso su dominio.

A juicio del técnico, su equipo necesitaba hilar más pases y generar situaciones ofensivas que le permitieran aliviar la presión azulgrana.

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«Podríamos haberlo hecho mejor en ese aspecto. Una vez que ellos tuvieron su oportunidad, teníamos que ser capaces de enlazar varios pases seguidos para generar una situación de ataque», subrayó.

Por su parte, la cuenta de El Chiringuito en X publicó la respuesta del entrenador del Villarreal cuando se le preguntó por las jugadas arbitrales polémicas del partido.

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«Nunca comento las decisiones arbitrales después de los partidos», zanjó Iñigo Pérez.