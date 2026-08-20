En un ambiente lleno de entusiasmo en la Ciudad Deportiva del Real Madrid, el club blanco presentó su último fichaje defensivo, el francés Ibrahima Konaté, como nuevo jugador del equipo, llegado para reforzar la línea de defensa de cara a la nueva temporada.

El presidente Florentino Pérez recibió al defensa francés en la sala de reuniones principal, donde tuvo lugar la ceremonia de firma oficial del contrato que vinculará a Konaté con el club blanco durante las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030.

Tras la firma, el presidente Pérez entregó al recién llegado los regalos tradicionales del club, además de la camiseta blanca oficial con su nombre y el dorsal 16 que lucirá durante su trayectoria con el conjunto merengue.

El acto contó con la destacada presencia del presidente de honor del club, José Martínez Pirri, en confirmación de la importancia del fichaje y del lugar del nuevo jugador dentro del proyecto del Real Madrid.

Konaté, al que se le concedió el dorsal 16, recibió los regalos simbólicos del club, una maqueta en miniatura del estadio Santiago Bernabéu y un reloj de lujo, en presencia del presidente de honor del club, José Martínez Pirri.

Un fichaje gratuito con un salario descomunal

El Real Madrid continuó con su reciente política en el mercado de fichajes al incorporar a jugadores libres, ya que Konaté llegó de forma gratuita tras el final de su contrato con el Liverpool, siguiendo los pasos de Rüdiger, Alaba, Trent y Mbappé. Sin embargo, el fichaje gratuito llegó con un salario descomunal que lo sitúa entre los mejor pagados del equipo, pues percibirá alrededor de 22 millones de euros anuales como salario total, algo acorde a un defensa internacional de su talla.

El fichaje de Konaté (27 años) refuerza una posición que sufrió mucho por las lesiones la temporada pasada. Es un defensa central por excelencia que juega con la pierna derecha y no ha jugado en ninguna otra posición desde que es profesional, y se caracteriza por una estructura física potente y una gran capacidad en los duelos.

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Pugna temprana con Huijsen

Konaté no tendrá que esperar mucho para afrontar su primera prueba, ya que está listo para participar en el partido del próximo sábado en el estadio Cornellà-El Prat ante el Espanyol, si Mourinho lo considera oportuno.

Rüdiger es un titular fijo garantizado en los planes del técnico portugués, mientras que la pugna por el segundo puesto se enciende entre el recién llegado Konaté y el joven Huijsen, en el primer reto real al que se enfrenta la nueva defensa del Real Madrid.