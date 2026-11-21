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Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se prepara para dejar claro que el Barcelona es el enemigo histórico del club blanco durante su esperado discurso ante los miembros de la Asamblea General, en el que abordará la situación económica y deportiva de la entidad.

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Pérez también dirigirá sus críticas contra su eterno rival catalán y contra Javier Tebas, presidente de LaLiga, antes de que se ratifique el nombramiento de Rafael Nadal como miembro de la Junta Directiva.

Según informa el diario español AS, la estabilidad económica, la necesidad de un cambio en lo deportivo, la relación con un enemigo con el que no cabe reconciliación, en alusión al Barcelona, y el compromiso absoluto de garantizar que la justicia deportiva siga adelante hasta el final serán los ejes principales del discurso de Florentino Pérez ante los socios compromisarios del Real Madrid.

El presidente blanco también se referirá a la normalización de las relaciones con la UEFA, a la postura de la directiva contraria a la línea de Javier Tebas y al nombramiento de Rafael Nadal como miembro de la Junta Directiva del club.

El ambiente de este año es muy distinto al de las reuniones anteriores, ya que el presidente del Real Madrid solía acudir a su encuentro con los socios compromisarios sin haber hecho ninguna declaración durante los 12 meses previos, antes de la reunión prevista para el sábado por la mañana, a las 10:00 hora de España, en Valdebebas.

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Sin embargo, esta vez la situación es diferente por las elecciones celebradas el pasado mes de junio, de modo que el último mensaje de Florentino Pérez ya no queda tan lejano en el tiempo. Aun así, su discurso, que se espera que dure unos 45 minutos, marcará las líneas de la política que seguirá el Real Madrid en los próximos meses.

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Rafael Nadal

Florentino Pérez no será el único protagonista de la reunión, ya que la presencia de Rafael Nadal supondrá un hito importante en la etapa actual del Real Madrid. La ratificación de su nombramiento como miembro de la Junta Directiva no será más que un trámite y llegará después de que Pérez vuelva a sacar adelante las cuentas de la temporada pasada y el presupuesto de la actual.

Se espera que el presidente del Real Madrid vuelva a poner de manifiesto la magnitud de la actual brecha en las relaciones entre el club blanco y el Barcelona, después de que Joan Laporta haya dejado de ser el amigo que fue en el pasado, algo que quedará patente en el discurso de Pérez ante los socios compromisarios.

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Tampoco faltará en la intervención del presidente del Real Madrid el enfrentamiento irreconciliable con Javier Tebas, al que dedicará una parte de su discurso durante la reunión.

La directiva blanca cuenta con un gran respaldo tras las elecciones, y el arranque de la presente temporada ha contribuido a despejar todas las dudas que rodeaban al equipo, después de que se disiparan los temores iniciales y la afición volviera a conectar plenamente con el equipo.

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Se espera que ese apoyo se renueve y se refuerce el sábado por la mañana, cuando los socios compromisarios del Real Madrid ratifiquen su respaldo a la directiva y su confianza en la gestión de los responsables que dirigen el club.