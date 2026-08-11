El fichaje del español Rodri por el Barcelona se encamina hacia sus etapas finales, después de que el centrocampista del Manchester City definiera su postura respecto a su traspaso al club catalán, en un momento en que salieron a la luz nuevos detalles sobre las razones que lo llevaron a cerrarle la puerta al Real Madrid, pese a que las negociaciones entre ambas partes habían alcanzado anteriormente una fase avanzada.

Según reveló el periodista español Ramón Álvarez de Mon a través de su canal de YouTube, Rodri mantuvo una reunión con José Ángel Sánchez, director ejecutivo del Real Madrid, tras el final del Mundial, y durante el encuentro mostró su disposición a vestir la camiseta blanca, aunque dirigió tres críticas principales al club que fueron determinantes en el rumbo de las negociaciones, antes de que la operación se detuviera posteriormente de forma definitiva.

El retraso en cerrar el fichaje

La primera objeción por parte de Rodri estuvo relacionada con la tardanza del Real Madrid en moverse para incorporarlo, además de la gran cantidad de filtraciones que hablaban de que Florentino Pérez, presidente del club, no deseaba concretar la operación desde un principio.

El movimiento del Real Madrid hacia el jugador llegó tras confirmar la recuperación de su rodilla, además del nivel excepcional que ofreció en el Mundial, donde recibió el premio al mejor jugador del torneo, lo que reforzó su valor deportivo e impulsó al club a intensificar su interés por su contratación.

Dudas sobre el proyecto del Real Madrid

La segunda crítica, en cambio, estuvo vinculada a la imagen del proyecto deportivo dentro del Real Madrid, ya que Rodri mostró reservas sobre la manera en que el club manejó la operación y el momento que eligió para moverse, ante la sensación de que su contratación no había sido una prioridad clara desde el principio.

Y aunque las negociaciones alcanzaron una fase avanzada, estas observaciones influyeron en el convencimiento del jugador y lo hicieron más abierto a estudiar las otras opciones que se le presentaron en el mercado de fichajes.

«Problemas en el vestuario»

El punto más delicado en la conversación de Rodri, según el mismo relato, fue lo que se rumoreaba sobre la existencia de problemas dentro del vestuario del Real Madrid.

Álvarez de Mon señaló que Rodri comunicó a la dirección del club que había oído hablar de problemas dentro del equipo, lo que obligó a darle explicaciones sobre la naturaleza de la situación en el vestuario, antes de que el Real Madrid pudiera satisfacer las exigencias planteadas por el jugador y alcanzar un acuerdo inicial respecto a su traspaso.

En aquel momento parecía que la operación estaba prácticamente cerrada, sobre todo porque Rodri estaba abierto a marcharse a la capital española, antes de que el Barcelona entrara con fuerza en las negociaciones y cambiara los cálculos del jugador.

El Barcelona da la vuelta al escenario

En el momento en que el Real Madrid negociaba con el Manchester City la operación, el club blanco no le concedió al fichaje de Rodri la máxima prioridad, tras ocuparse de cerrar otros asuntos, entre ellos la contratación de Diomandé y la renovación del contrato de Vinicius.

El Barcelona aprovechó esta indecisión para entrar con fuerza en la competencia, de modo que Rodri se encontró ante dos opciones distintas, antes de inclinarse finalmente por el proyecto catalán, al sentir que el club se ajustaba a sus aspiraciones tanto en el plano deportivo como en el personal.

¿Por qué Rodri prefirió al Barcelona?

Los datos indican que el conocimiento que Rodri tenía de varios internacionales del Barcelona fue uno de los factores que lo ayudaron a tomar su decisión, junto a su convencimiento del proyecto deportivo del club catalán y su admiración por el estilo de juego, que se ajusta en gran medida a sus características y capacidades sobre el campo.

Asimismo, se alcanzó un acuerdo económico entre Rodri y el Barcelona, a la espera de completar el acuerdo definitivo entre el club catalán y el Manchester City, antes de que la operación se haga oficial.

Y así, una operación que en un momento anterior parecía más cerca del Real Madrid se dirigió hacia otro destino, después de que las reservas de Rodri, la indecisión del club blanco en cerrar la operación y luego la entrada del Barcelona en el momento oportuno contribuyeran a cambiar el rumbo del jugador, que ya está a pocos pasos de vestir la camiseta catalana.