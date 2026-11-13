Pérez cumple su promesa electoral a los socios del Real Madrid

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El Real Madrid ha comenzado a contactar con sus socios para entregarles la camiseta conmemorativa exclusiva que Florentino Pérez prometió ofrecer durante su campaña electoral en caso de ser reelegido.

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El diario Sport informó de que el Real Madrid ha comunicado a sus socios que regalará a cada uno de ellos una camiseta conmemorativa única y exclusiva, sin distinción por edad.

Con ello, el Real Madrid cumple una de las promesas con las que Florentino Pérez concurrió a las elecciones a la presidencia del club blanco el pasado mes de junio.

El club blanco ya ha enviado una notificación oficial en la que explica cómo presentar la solicitud para obtener la camiseta conmemorativa.

Esta propuesta fue una de las promesas más destacadas que llamaron la atención durante la campaña electoral. Pocos días antes de las elecciones, Florentino Pérez se comprometió a que, en caso de ser reelegido, cada socio del Real Madrid recibiría anualmente una camiseta oficial exclusiva y gratuita.

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Según lo que informó en su momento el sitio web Footy Headlines, la camiseta se llamará «La Socia» y nunca se pondrá a la venta al público, además de llevar un escudo único destinado exclusivamente a los socios inscritos en el club. Asimismo, cada temporada se presentará un diseño nuevo y único de la camiseta.

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Según el comunicado del club, los socios podrán acceder hasta el 30 de diciembre de 2026 a la oficina electrónica del servicio de socios, a través del enlace habilitado para ello. Allí deberán elegir la categoría (adulto o niño) y la talla que deseen, en función del stock disponible en el momento de presentar la solicitud.

El Real Madrid advirtió de que, si el socio no especifica la categoría y la talla, se le enviará una camiseta según el stock disponible. Para garantizar la correcta entrega de la camiseta, el club pidió a sus socios que actualicen sus datos personales en el perfil del socio, incluyendo la dirección completa, el número de teléfono móvil y el correo electrónico.

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Esta camiseta destinada a los socios no es la misma que el club lucirá para celebrar el 125.º aniversario de su fundación. Está previsto que sea Adidas la encargada de diseñar esa camiseta.

Según las filtraciones, la camiseta se pondrá a la venta a principios de 2027, antes de la fecha oficial del aniversario de la fundación del club blanco, el 6 de marzo de 2027.

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Con este regalo, la directiva del club cumple una de sus promesas electorales más destacadas y tiene un gesto directo hacia una base de aficionados que cuenta con más de 100.000 socios.

Cabe recordar que el Real Madrid ocupa el segundo puesto de la clasificación de LaLiga esta temporada, con 30 puntos, a 3 puntos de su eterno rival, el Barcelona, líder, tras disputarse 12 jornadas.