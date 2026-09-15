Pérez, completamente perplejo durante el Ajax - Willem II: «Entonces no eres muy listo, eh»

Kenneth Perez fue muy duro con Jaden Slory en el descanso del Ajax - Willem II. El analista vio cómo el extremo del conjunto visitante, con 0-0 en el marcador, dio un pase totalmente equivocado a Tonny Vilhena, que por ello no pudo rematar.
«¿Cómo le das el balón a alguien? Tu compañero Vilhena es zurdo cerrado. Realmente zurdo cerrado. Tienes todo el espacio para dársela por la izquierda. ¿Sabes lo que hago? Se la doy un poco demasiado fuerte por la derecha. Bueno, entonces no eres demasiado listo como futbolista», afirmó el sorprendido Perez en ESPN.
«Entonces también juegas en otro nivel. Pero viene del Feyenoord», señala el analista en referencia al hecho de que Slory juega como cedido en el recién ascendido de Tilburg.
Vilhena finalmente no logró marcar en una posición prometedora, algo que le salió caro al Willem II. Ajax golpeó dos veces poco antes del descanso y se marchó al intermedio con una ventaja de 2-0.
Perez también se muestra crítico con Oscar Gloukh, que en el Ajax vuelve a tener su oportunidad como extremo izquierdo. «He tenido dudas toda la temporada. Y ahora ya es definitivo, en lo que a mí respecta. Si no eres capaz de dar este balón fácil con la velocidad adecuada. Como número 10 fichado y spielmacher. Entonces queda poco.»
El excentrocampista describe un contraataque del Ajax, en el que Gloukh entrega el balón muy tarde a Steven Berghuis. El extremo derecho también es frenado por el guardameta Maxime Delanghe. «Berghuis también piensa: ¿cómo puede ser esto? Dámela un poco antes y la pico así por encima del portero.»
«Sobre ese tipo de cosas en un partido quizá piensas: qué pena. Pero son cosas extraordinariamente importantes. Los entrenadores y sus cuerpos técnicos deben prestar mucha más atención a eso. Un entrenador así tiene que decir: ¿por qué le das el balón a Vilhena por la derecha?», concluyó Perez.