Vinicius Junior siempre fue considerado un jugador intocable en el Real Madrid, pero atraviesa un momento difícil y ha perdido su lugar en el once titular.

Según José Félix Díaz, periodista del diario "As", el jugador es plenamente consciente de que ha perdido su lugar en el once titular.

Se trata de una situación sin precedentes para un jugador cuyo brillo individual y actuaciones decisivas tenía acostumbrada a la afición del Santiago Bernabéu. Sus últimas actuaciones, menos convincentes que aquellas a las que los seguidores estaban habituados, han contribuido a una reorganización de la línea de ataque.

No obstante, que Vinicius haya perdido su lugar no significa que su entrenador lo haya dejado de lado, sino todo lo contrario, pues el diario "As" señaló que "Vinicius sabe perfectamente que ha perdido su lugar en el once titular y es consciente de que ya no está al margen de la competencia, pero si hay algo que ha sentido en los últimos días es el respeto y el apoyo absoluto de José Mourinho y del club".

Así, aunque Mourinho no busca proteger a Vinicius de la competencia ni garantizarle un lugar en el once titular, sí desea ayudarle a recuperar su mejor nivel.

Mourinho no permitirá la salida de Vinicius

Este enfoque contrasta marcadamente con las dificultades y los malentendidos que marcaron la anterior relación de Vinicius con Xabi Alonso.

Según el diario español, la comunicación entre el brasileño y Mourinho es ahora excelente, con conversaciones que se caracterizan por la franqueza, tanto en privado como en las declaraciones públicas del técnico portugués.

El cuerpo técnico del Real Madrid está plenamente comprometido con recuperar a aquel jugador explosivo y decisivo que lo convirtió en uno de los mejores del mundo en su puesto.

Por su parte, Vinicius trabaja con ahínco para cambiar esta situación, con el objetivo de recuperar su capacidad para regatear a los defensas, dar la vuelta al curso de los partidos y presionar de forma constante a las defensas rivales.

Con todo, el Real Madrid cuenta con cierta tranquilidad al respecto. Tras renovar su contrato hasta el 30 de junio de 2032 el pasado verano, Vinicius se beneficia de un acuerdo que refleja la confianza a largo plazo del club en él.

Pero sus estadísticas actuales distan mucho de su nivel habitual: 12 partidos, un solo gol y tres asistencias. Es un rendimiento insuficiente para un jugador de su valía, incluso teniendo en cuenta el efecto de su sanción en LaLiga sobre su temporada.

En Madrid, nadie parece querer precipitarse. El club sabe lo que el brasileño puede aportar cuando está en su mejor momento, pero ahora espera que lo demuestre de nuevo.

Y como pueden ver, con las últimas actuaciones de Vinicius y la irrupción de Yan Diomande, su puesto en el once titular ya no es algo garantizado, sino que se ha convertido en un objetivo que vuelve a perseguir.