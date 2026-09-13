Pellegrini da una buena noticia a la selección de Marruecos

El extremo marroquí Abdessamad Ezzalzouli regresó a la lista del Real Betis anunciada por el técnico Manuel Pellegrini, de cara al enfrentamiento ante el Villarreal, mañana, en el estadio de la Cerámica, en el marco de la competición de LaLiga, tras su ausencia en los dos últimos partidos frente al Real Madrid y el Lille.

Ezzalzouli había sido excluido de la lista del Betis para el duelo ante el Real Madrid después de faltar a algunos entrenamientos por una gripe, antes de ausentarse también del viaje del equipo a Francia para enfrentar al Lille en el estreno de su andadura en la Liga de Campeones de Europa, después de que los cuerpos técnico y médico consideraran que necesitaba más tiempo para recuperarse.

El regreso del extremo marroquí llega tras recuperarse de una fuerte lesión en la rodilla que sufrió durante el verano, y que le impidió participar con la selección de Marruecos en el Mundial, para convertirse ahora en candidato a volver al ambiente de los partidos durante una semana cargada para el Real Betis.

El conjunto andaluz disputa 3 partidos en 7 días, que inicia con el enfrentamiento ante el Villarreal mañana, para después recibir al Getafe el próximo jueves, antes de visitar al Deportivo de La Coruña el domingo en el estadio de Riazor.

Pellegrini no podrá contar en el duelo ante el Villarreal con los servicios de Aitor Ruibal por lesión, mientras que se ausenta Diego Llorente tras sufrir una fractura en la nariz durante el partido del Real Madrid, pese a su regreso a los entrenamientos con una máscara protectora.

Tampoco acompañará al equipo Morante, que jugará con el Real Betis filial.

La lista del Real Betis quedó integrada por:

Portería: Álvaro Valles, Diego Conde, Manu González.

Defensa: Bellerín, Ortiz, Bartra, Natan, Valentín Gómez, Junior, Ferran García.

Centro del campo: Facundo Bernal, Marc Roca, Diosa, Fornals, Ceballos, Lo Celso, Isco, Fidalgo, Iker Losada, Antony, Riquelme, Ezzalzouli.

Ataque: Troy Parrott, Cucho Hernández.