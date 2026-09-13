¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Levante UD v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Pellegrini da una buena noticia a la selección de Marruecos

Villarreal vs Real Betis
Villarreal
Real Betis
Primera División
A. Ezzalzouli
Marruecos
España
Marruecos

¿Cuál es la historia?

El extremo marroquí Abdessamad Ezzalzouli regresó a la lista del Real Betis anunciada por el técnico Manuel Pellegrini, de cara al enfrentamiento ante el Villarreal, mañana, en el estadio de la Cerámica, en el marco de la competición de LaLiga, tras su ausencia en los dos últimos partidos frente al Real Madrid y el Lille.

Ezzalzouli había sido excluido de la lista del Betis para el duelo ante el Real Madrid después de faltar a algunos entrenamientos por una gripe, antes de ausentarse también del viaje del equipo a Francia para enfrentar al Lille en el estreno de su andadura en la Liga de Campeones de Europa, después de que los cuerpos técnico y médico consideraran que necesitaba más tiempo para recuperarse.

El regreso del extremo marroquí llega tras recuperarse de una fuerte lesión en la rodilla que sufrió durante el verano, y que le impidió participar con la selección de Marruecos en el Mundial, para convertirse ahora en candidato a volver al ambiente de los partidos durante una semana cargada para el Real Betis.

El conjunto andaluz disputa 3 partidos en 7 días, que inicia con el enfrentamiento ante el Villarreal mañana, para después recibir al Getafe el próximo jueves, antes de visitar al Deportivo de La Coruña el domingo en el estadio de Riazor.

Pellegrini no podrá contar en el duelo ante el Villarreal con los servicios de Aitor Ruibal por lesión, mientras que se ausenta Diego Llorente tras sufrir una fractura en la nariz durante el partido del Real Madrid, pese a su regreso a los entrenamientos con una máscara protectora. 

Primera División
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Real Betis crest
Real Betis
BET

Tampoco acompañará al equipo Morante, que jugará con el Real Betis filial.

La lista del Real Betis quedó integrada por:

Portería: Álvaro Valles, Diego Conde, Manu González.

Defensa: Bellerín, Ortiz, Bartra, Natan, Valentín Gómez, Junior, Ferran García.

Centro del campo: Facundo Bernal, Marc Roca, Diosa, Fornals, Ceballos, Lo Celso, Isco, Fidalgo, Iker Losada, Antony, Riquelme, Ezzalzouli.

Ataque: Troy Parrott, Cucho Hernández.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google