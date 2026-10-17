El Chelsea vivió un momento especialmente preocupante este sábado por la tarde durante su visita al Everton. El portero Emiliano Martínez quedó tendido e inmóvil sobre el césped en la segunda parte tras un fuerte choque con Jarrad Branthwaite, que estuvo cedido en el PSV. El argentino recibió atención médica durante varios minutos y fue sustituido por Mike Penders.

El incidente ocurrió en el minuto 66 del partido de la Premier League disputado en el Hill Dickinson Stadium. El Everton dispuso de una falta que Kiernan Dewsbury-Hall envió al área. Martínez y Branthwaite fueron con decisión a por el balón, pero chocaron fuertemente con la cabeza.

Ambos jugadores cayeron de inmediato al suelo, pero pronto quedó claro que la situación de Martínez parecía especialmente grave. Branthwaite logró levantarse al cabo de un rato, mientras que el portero del Chelsea permanecía inmóvil. Los jugadores se dieron cuenta enseguida de la gravedad de la situación y pidieron asistencia médica con urgencia. Varios miembros del cuerpo médico entraron rápidamente en el campo para atender al argentino.

La preocupación aumentó aún más cuando llevaron una camilla al terreno de juego. Martínez permaneció varios minutos tendido sobre el césped, rodeado de personal médico, que se tomó el tiempo necesario para examinarlo detenidamente. La retransmisión televisiva no mostró ninguna repetición del choque.

Mientras tanto, llamaron al portero suplente Mike Penders a la banda. El guardameta belga de 21 años recibió instrucciones mientras Martínez seguía recibiendo atención médica. Finalmente, quedó claro que el argentino no podía continuar y Penders ocupó su lugar bajo los palos.

Esta entrada obligada supone para Penders su debut oficial con el Chelsea en la Premier League.