¡«Panenka Salah» desata las burlas contra un jugador saudí!

El penalti de Mohamed Salah, capitán de Egipto, al estilo «Panenka» ante Australia en el Mundial 2026, desató comentarios entre los aficionados árabes y resucitó una vieja imagen que burló a un jugador saudí.

Gracias a su acierto, Egipto avanzó a octavos tras ganar 4-2 en los penaltis, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Tras viralizarse el vídeo, muchos usuarios de «X» rescataron un antiguo clip de Abdullah Al-Hamdan, delantero saudí, fallando un penalti de «Panenka» ante Marruecos en la Copa de los Árabes.

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Sin embargo, el balón terminó por encima del larguero, convirtiendo su intento en uno de los penaltis más polémicos y acarreando duras críticas de afición y medios.

La comparación entre la calma de Salah y la osadía de Al-Hamdan desató una nueva oleada de burlas en las redes.

Tras el partido, Al-Hamdan admitió su error y pidió disculpas al entonces seleccionador francés Hervé Renard en rueda de prensa, llegando a besarle la cabeza ante los medios.

La «Panenka» de Salah ha resucitado esos recuerdos: un gol que clasificó a los «Faraones» para octavos se convirtió en motivo de burlas sobre el fallido intento del saudí.















