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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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¡«Panenka Salah» desata las burlas contra un jugador saudí!

M. Salah
A. Al-Hamdan
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El faraón egipcio acapara la atención

El penalti de Mohamed Salah, capitán de Egipto, al estilo «Panenka» ante Australia en el Mundial 2026, desató comentarios entre los aficionados árabes y resucitó una vieja imagen que burló a un jugador saudí.

Gracias a su acierto, Egipto avanzó a octavos tras ganar 4-2 en los penaltis, después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y la prórroga.

Tras viralizarse el vídeo, muchos usuarios de «X» rescataron un antiguo clip de Abdullah Al-Hamdan, delantero saudí, fallando un penalti de «Panenka» ante Marruecos en la Copa de los Árabes.

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Sin embargo, el balón terminó por encima del larguero, convirtiendo su intento en uno de los penaltis más polémicos y acarreando duras críticas de afición y medios.

La comparación entre la calma de Salah y la osadía de Al-Hamdan desató una nueva oleada de burlas en las redes.

Tras el partido, Al-Hamdan admitió su error y pidió disculpas al entonces seleccionador francés Hervé Renard en rueda de prensa, llegando a besarle la cabeza ante los medios.

La «Panenka» de Salah ha resucitado esos recuerdos: un gol que clasificó a los «Faraones» para octavos se convirtió en motivo de burlas sobre el fallido intento del saudí.





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