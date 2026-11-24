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Jules Koundé, defensa del Barcelona, llegó unos segundos tarde a la reunión de los jugadores del conjunto azulgrana antes del inicio de la sesión de entrenamiento, cuando el técnico Hansi Flick ya había empezado a dar instrucciones a sus futbolistas. El detalle no pasó desapercibido para el entrenador alemán ni para sus compañeros, en plena preparación del partido de mañana miércoles ante el Sabah en la Liga de Campeones.

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Los jugadores del Barcelona se alinearon para escuchar las instrucciones de Flick antes de que el defensa francés se uniera al grupo con retraso. El entrenador pareció no estar satisfecho con su llegada a esa hora, mientras varios de sus compañeros seguían la escena con evidente curiosidad, según informó el diario "Mundo Deportivo".

El partido entre el Barcelona y el Sabah se disputará mañana miércoles por la noche en el Estadio Olímpico de Bakú, en Azerbaiyán, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones. El conjunto azulgrana busca prolongar su buena racha de resultados y acercarse a la clasificación directa para los octavos de final.

El Barcelona ocupa la quinta posición en la clasificación de la fase liga con 9 puntos, fruto de 3 victorias y una derrota, mientras que el Sabah es 31.º con 3 puntos, tras un triunfo y 3 derrotas.

El conjunto azulgrana arrancó su andadura en la Liga de Campeones con una contundente victoria por 5-1 ante el Feyenoord neerlandés, antes de imponerse a domicilio al Galatasaray turco por 4-1. Después sufrió su primera derrota ante el París Saint-Germain por 4-2, pero recuperó el equilibrio al vencer al Aston Villa por 3-0 en la cuarta jornada, con lo que sumó 9 puntos en los 4 primeros partidos.

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El diario añadió que Koundé ya había tenido algunos problemas de impuntualidad, que le costaron perder su puesto en el once titular en etapas anteriores, lo que hace que el episodio actual llame la atención, sobre todo porque el jugador tiene un peso importante en los planes de Flick en este momento , ante las bajas que sufre la línea defensiva del Barça.

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Pese a lo sucedido, la situación no derivó en ningún problema durante el entrenamiento: Koundé participó con normalidad en la sesión y Flick no mostró ninguna otra señal de enfado con el defensa francés.

Todo ello coincide con la recuperación de Koundé de la lesión en el tobillo que sufrió en la segunda parte del partido ante el Villarreal del pasado domingo, que terminó con victoria del Barça (3-2).

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El defensa francés tiene la oportunidad de volver al once titular ante el Sabah, después de recuperar su puesta a punto y entrenarse con normalidad, por lo que queda por ver si Flick decide contar con él desde el inicio.