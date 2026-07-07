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Orsato, nuevo responsable de la designación de árbitros de la Serie A y la Serie B

Serie A

Daniele Orsato, exárbitro internacional de 50 años, es el nuevo designador de árbitros de la Serie A y B tras un año al frente de la Serie C. Sustituye a Gianluca Rocchi, quien se autosuspendió por un caso judicial en Milán. El Comité Nacional de La Haya lo designó a propuesta del nuevo director técnico, Domenico Messina. 


En su lugar, Nicola Ayroldi dirigirá la Comisión de Árbitros de la Serie C y Paolo Dondarini será el designador de la Serie D.


La nueva comisión incluirá a Luca Banti, Gabriele Gava, Antonio Danilo Giannoccaro, Ciro Carbone y Alessandro Giallatini.



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