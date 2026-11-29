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Ya se conoce el once del Feyenoord para el clásico ante el Ajax. Giovanni van Bronckhorst mantiene como pareja de centrales a Thijs Kraaijeveld y Mika Mármol, mientras que Nacho Ferri será el delantero centro por delante de Shaqueel van Persie. El partido comenzará a las 14:30 en De Kuip y se podrá ver en directo por ESPN 1.

El Feyenoord espera poner fin ante el conjunto de Ámsterdam a una racha desastrosa. El equipo de Róterdam ha perdido sus últimos cuatro partidos y acumula ya siete encuentros sin ganar.

El pasado fin de semana, el Feyenoord cayó por 2-3 ante el Excelsior, también de Róterdam, y el martes perdió por 0-1 frente al FC Porto. Pese al resultado negativo contra el conjunto portugués, Van Bronckhorst vio suficientes aspectos positivos para mantener en gran medida su once inicial.

Florian Kastenmeier volverá a defender la portería del Feyenoord. El guardameta alemán dejó una excelente impresión en su debut ante el FC Porto y mantiene en el banquillo a Tjark Ernst, que perdió la titularidad por sus actuaciones decepcionantes.

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Van Bronckhorst ha decidido mantener a Kraaijeveld y Mármol en el centro de la defensa. Ambos dejaron una buena impresión el martes ante el FC Porto, por lo que Tsuyoshi Watanabe también tendrá que conformarse con un puesto en el banquillo durante el clásico.

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Givairo Read y Javi López completan la defensa del Feyenoord. En el centro del campo, Van Bronckhorst apuesta por Gjivai Zechiël, Charles Vanhoutte y Oussama Targhaline.

Anis Hadj Moussa volverá a salir de inicio con el Feyenoord. El argelino reapareció el martes ante el FC Porto y disputó los noventa minutos, mientras que Luciano Valente comenzará el clásico en la banda izquierda.

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En la punta del ataque, Van Bronckhorst sí introduce un cambio respecto al encuentro europeo. Ferri tendrá preferencia sobre Van Persie, que fue titular como delantero centro ante el FC Porto.

Van Bronckhorst no podrá contar el domingo por la tarde con Jordan Bos, Thomas Beelen, Bart Nieuwkoop, Jeremiah St. Juste ni Tijme Wessels. Los cinco están ausentes por lesiones de larga duración.

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El Feyenoord se juega mucho en el clásico. El actual quinto clasificado de la Eredivisie igualará a puntos al Ajax si gana, mientras que una derrota ampliará a seis puntos su desventaja respecto al conjunto de Ámsterdam.

Once del Feyenoord: Kastenmeier; Read, Kraaijeveld, Mármol, López; Zechiël, Vanhoutte, Targhaline; Hadj Moussa, Ferri, Valente.