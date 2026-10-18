Dani Olmo, estrella del Barcelona, aseguró que no estaba preocupado por su sequía goleadora durante el último periodo, subrayando que lo más importante para él era que el equipo siguiera sumando victorias.

Sus palabras llegaron después de que Olmo marcara ante el Real Betis en la victoria por 5-2, este sábado, en la novena jornada de LaLiga.

Según el diario español "Mundo Deportivo", Olmo recuperó el olfato goleador que le había faltado desde el inicio de la temporada, al anotar el quinto y definitivo gol del Barcelona en el estadio de La Cartuja, contribuyendo así a la novena victoria del equipo en su arranque perfecto en la competición.

El mediapunta declaró a los medios del canal del Barcelona: "Estoy muy contento de seguir marcando o dando asistencias, y contento de seguir aportando al equipo. No marcaba desde hacía tiempo, pero eso no me importaba. Lo único que quería era que el equipo ganara, y de hecho estaba ganando. Estoy feliz, pero mi felicidad viene porque el equipo ganó y nos llevamos los tres puntos".

Olmo actuó como falso nueve en el partido contra el Galatasaray, mientras que jugó como organizador del juego ante el Real Betis, y habló sobre la preparación del Barcelona para los dos encuentros que se avecinan en la Champions League y LaLiga: "Intento dar lo mejor de mí por el equipo, y todos estamos contentos y preparados para la semana que nos espera. Nos enfrentaremos al campeón de la Champions League y a nuestro mayor rival, y estamos motivados".

El Barcelona se prepara para una semana decisiva, ya que visita al Paris Saint-Germain el martes, a las nueve de la noche, en la Champions League, antes de recibir al Real Madrid el domingo, a la misma hora, en el estadio Spotify Camp Nou, en el Clásico correspondiente a LaLiga.



