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Dani Olmo, jugador del Barcelona, compareció este viernes ante su familia y numerosos niños en su ciudad natal para asegurar con total confianza que el Barcelona no aceptará otra cosa que ganarlo todo antes de Navidad.

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El centrocampista del Barcelona, de 28 años, inauguró el nuevo Cruyff Court del barrio de Montserrat, en Terrassa, en un acto cargado de emociones y recuerdos al que asistieron numerosas personalidades del deporte y autoridades.

Se trata del campo número 337 de este tipo en el mundo, presente en 20 países, y el segundo en Terrassa, después del que inauguraron Xavi Hernández y el fallecido Johan Cruyff en 2014 en Can Tusell, otro barrio necesitado de instalaciones deportivas.

Este magnífico espacio de césped artificial se ha construido en colaboración con la organización «Action» para que los niños puedan jugar al fútbol en condiciones ideales, lejos de las dificultades de los campos antiguos.

A la inauguración asistieron Susila Cruyff, presidenta de la Fundación Johan Cruyff; Patty Rura, directora de la fundación; Francisco Núñez Aparicio, director general de «Action España», y Jordi Batiar, alcalde de Terrassa.

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En ese ambiente tan especial, rodeado de su familia, con la presencia destacada de sus abuelos, y de los niños que estrenaron la instalación marcando goles, Dani Olmo atendió a los medios en un momento en el que recuperará la titularidad ante el Deportivo de La Coruña tras su lesión y la sanción de Fermín.

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«Estoy perfectamente y con muchas ganas de ayudar al equipo a ganar antes de las vacaciones de Navidad. Nuestro objetivo es ganarlo todo», afirmó Olmo con gran seguridad en declaraciones recogidas por el diario español Mundo Deportivo.

Feliz por celebrar este acto en su ciudad natal, añadió: «Tenía muchísimas ganas de inaugurar un Cruyff Court en mi ciudad. Johan es un símbolo del fútbol mundial y del Barcelona, y esto es un orgullo para mí. Empecé a jugar en la calle con mi hermano y nunca había visto un campo como este. Estoy muy contento de que los niños puedan utilizarlo».

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«He luchado por muchos sueños y todavía me queda mucho por conseguir o repetir», declaró Dani Olmo, que insistió: «Estoy totalmente recuperado. Seguiremos ganando antes de Navidad, después descansaremos y luego volveremos a empezar, porque el camino es largo. Mejoramos día a día y vamos a por todo».

Preguntado por el interés del Bayern de Múnich, Olmo fue tajante y claro: «Estoy donde quiero estar», y dejó entrever que sus planes de futuro pasan por seguir vistiendo la camiseta del Barcelona.

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«Mi sueño y mi objetivo es ganar títulos aquí, en el Barcelona. Lo estoy consiguiendo y quiero seguir. También quiero devolver al Barcelona al lugar que le corresponde en Europa. Ese es mi objetivo», aseguró.

Para terminar, Olmo fue preguntado por el anuncio de la retirada de Marc Márquez de MotoGP y no dudó en elogiar el legado del piloto catalán: «Es una leyenda del motociclismo. Su personalidad, su carácter y su forma de competir son ejemplos a seguir. Se va uno de los grandes, pero su legado será eterno. Al final, eso es lo bonito de todo esto».