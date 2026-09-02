Olmo critica al Atlético por Álvarez y defiende la decisión de Laporta

Dani Olmo, estrella del Barcelona, lanzó un contundente mensaje sobre el caso de Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, quien no logró cumplir su sueño de jugar en el Barça.

El diario "Sport" señaló que a Olmo se le preguntó este miércoles, durante el homenaje que se le rindió en Terrassa tras coronarse campeón del mundo con España, sobre la forma en que el Atlético manejó el caso de Álvarez.

La pregunta estaba relacionada con la propia experiencia de Olmo, quien abandonó el Leipzig, pese a estar vigente su contrato, para cumplir su sueño de jugar en el Barcelona.

Al internacional español se le preguntó si comprendía la postura del Atlético, después de que Julián también expresara su deseo de cambiar de club, pero terminara sin poder hacerlo.

Dani Olmo no dudó en adoptar una posición clara, al afirmar: "No lo entiendo. Al final, todos tenemos nuestros sueños, y Julián Álvarez tenía el suyo".

Y continuó: "Álvarez luchó por él y no pudo cumplirlo. No pasa nada, la vida sigue".

Las palabras del internacional español representan una nueva crítica al Atlético de Madrid, en medio de la polémica en torno a la situación de Julián Álvarez, ya que Olmo considera que el delantero tenía derecho a perseguir su sueño, dando a entender que no está de acuerdo con la forma en que el club madrileño manejó el deseo de Álvarez de abandonar el estadio Metropolitano.

También se le preguntó a Olmo sobre la decisión de Joan Laporta, presidente del Barcelona, de no celebrar el homenaje que estaba previsto para sus jugadores campeones del Mundial.

El jugador dijo: "Comprendimos y respetamos que el Barcelona considerara que no era el momento adecuado para celebrar el homenaje. Sabemos que el club nos valora mucho".

Y concluyó: "El Mundial ya es pasado. Ahora buscamos ganar la Liga de Campeones".

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