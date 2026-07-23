El FC Barcelona continúa con su política de captación de jóvenes talentos árabes, tras anunciar este jueves la incorporación del centrocampista marroquí Mehdi El Mimouni.

El club catalán confirmó, en un comunicado oficial a través de su cuenta en la plataforma "X", que ha alcanzado un acuerdo con el club belga Royal Charleroi para fichar a El Mimouni, de 17 años, sin desvelar los detalles económicos ni la duración del contrato.

El Barcelona explicó que El Mimouni se incorporará al equipo sub-19, el mismo conjunto con el que el delantero egipcio Hamza Abdelkarim comenzó su trayectoria con el conjunto blaugrana, tras llegar procedente del Al-Ahly egipcio hace apenas unos meses.

El Mimouni es considerado uno de los nombres más prometedores del fútbol belga, ya que se desenvuelve con soltura en la posición de mediocentro defensivo, con capacidad para jugar como mediocentro número 8, y destaca por su elevada calidad técnica y su gran habilidad para la construcción del juego y el pase.

Mehdi El Mimouni sobresale por su inteligencia táctica, su especial visión de juego y su capacidad para gestionar el ritmo del partido desde el pivote, cualidades que han llevado a algunos a compararlo con la leyenda del Barcelona Sergio Busquets, y que también despertaron el interés de varios clubes europeos, entre los más destacados el PSV Eindhoven neerlandés, además de varios clubes de la Premier League inglesa, con el Newcastle a la cabeza.

El joven jugador posee las nacionalidades marroquí y belga, lo que le da derecho a representar a una de las dos selecciones en los próximos años.