Oficialmente... aumenta el número de selecciones en la Copa Africana de Naciones

Patrice Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), anunció el aumento del número de selecciones participantes en la Copa Africana de Naciones a partir de la próxima edición, la de 2027.

La Copa Africana de Naciones 2027 se disputará con organización conjunta entre Kenia, Uganda y Tanzania, en el periodo comprendido entre el 19 de junio y el 17 de julio.

Motsepe declaró, en la rueda de prensa que ofreció este miércoles en Sudáfrica, que la Confederación Africana decidió aumentar el número de selecciones participantes en la Copa Africana de Naciones, que pasarán a ser 28 en lugar de 24.

La competición africana se disputó en sus últimas cuatro ediciones con la participación de 24 selecciones, comenzando por el torneo de 2019 que se celebró en Egipto, antes de que la Confederación Africana decidiera añadir 4 nuevas selecciones a partir de la próxima edición.

Motsepe añadió que este paso tiene como objetivo dar a un mayor número de selecciones la oportunidad de aparecer en el torneo africano, subrayando que la CAF trabaja siempre por reforzar la fortaleza de sus competiciones y elevar el nivel de competitividad en ellas.

Cabe señalar que la Copa Africana de Naciones se disputará de nuevo en el año 2028, y a partir de entonces se organizará cada 4 años.