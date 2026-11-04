El Consejo Supremo para la Regulación de los Medios de Comunicación emitió una resolución que prohíbe la aparición de Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, en todos los medios de comunicación sujetos a las disposiciones de la ley de regulación de la prensa y los medios número 180 de 2018, con efecto a partir de la fecha de emisión de la resolución.

El Consejo precisó, en un comunicado oficial, que también decidió convocar a los representantes legales de varios sitios electrónicos a audiencias, por infringir las normas de preservación y respeto de la vida privada de los ciudadanos, al tiempo que advirtió que adoptaría medidas legales severas en caso de que se vulneren dichas normas o se repita la publicación y difusión de cualquier noticia relacionada con los hechos objeto del comunicado.

La resolución del Consejo llega en medio de la polémica suscitada durante el último período en torno a Hossam Hassan, a raíz de las disputas mutuas entre él y su exesposa Dan Adam, y de lo que ha presenciado esta crisis en cuanto a acusaciones recíprocas y un amplio tratamiento mediático de los detalles de su vida privada, lo que llevó al Consejo a intervenir y a adoptar medidas relativas a la aparición del seleccionador y a la difusión de las noticias vinculadas a estos hechos.

El Consejo Supremo para la Regulación de los Medios de Comunicación subrayó la necesidad de respetar la vida privada de los ciudadanos, advirtiendo contra la reiteración de la publicación o difusión de cualquier material relacionado con los hechos señalados, y afirmando que adoptaría medidas legales severas en caso de que se incumpla la resolución o se sobrepasen las normas que regulan la labor mediática.