Compartir Sigue a GOAL en Google

Anuncios

El Inter anuncia la creación de un nuevo proyecto social llamado «Fondazione Inter».

En este sentido, continúa la histórica colaboración con Inter Campus, activa desde 1997, cuando el presidente era Massimo Moratti (en la foto).

EL COMUNICADO OFICIAL: FC Internazionale Milano anuncia con satisfacción que, tras meses de planificación estratégica, en las próximas semanas se hará efectiva la puesta en marcha de Fondazione Inter.

El proyecto representa una evolución natural del trabajo que el Inter lleva años desarrollando en materia de responsabilidad social, sostenibilidad y apoyo al territorio, con el objetivo de preservar, promover y poner a disposición de la sociedad el patrimonio humano, cultural y de valores construido por el club a lo largo de más de un siglo de historia.

Anuncios Anuncios

La Fundación trabajará para transformar su capacidad de inspirar, implicar y movilizar en oportunidades concretas para las personas y las comunidades. Sus actividades se desarrollarán mediante programas e iniciativas que favorezcan el crecimiento personal, la participación social y la creación de vías capaces de generar un impacto positivo y duradero, con especial atención a las nuevas generaciones.

Related Topics

La nueva entidad pondrá a disposición del tercer sector, de las instituciones y de las organizaciones dedicadas a la labor social el patrimonio de relaciones, competencias y capacidad de convocatoria propio del Inter, con la voluntad de apoyar y ampliar el trabajo de quienes actúan cada día en beneficio de las personas y las comunidades.

A través de la Fundación, el club desarrollará proyectos e iniciativas específicos, promoviendo vías de emancipación, oportunidades de crecimiento y actividades de apoyo, con especial atención al deporte como poderosa herramienta de democracia. Y echará raíces firmes en el tejido de Milán. La ciudad en la que nació y creció el Inter representa el punto de partida natural de sus actividades, con la convicción de que el vínculo con el territorio constituye un elemento fundamental de la identidad del club.

Anuncios

Precisamente gracias a la fuerza de estas raíces, la labor de la Fundación podrá extenderse progresivamente más allá de las fronteras nacionales y contribuir a difundir por el mundo los valores de apertura, solidaridad y atención a las personas que siempre han caracterizado al Inter.

En este camino, la histórica colaboración con Inter Campus, activa desde 1997, seguirá siendo un componente fundamental de la estrategia filantrópica del club. FC Internazionale Milano continuará apoyando su desarrollo y sus actividades, lo que permitirá al programa expresar en todo el mundo la identidad, los valores y los símbolos que distinguen al club. Así, el Inter proseguirá sus iniciativas sociales y de cooperación internacional mediante proyectos flexibles y a largo plazo dedicados a las comunidades locales.

Anuncios

Además de las actividades sobre el terreno, la Fundación aspira a ser un espacio de diálogo y reflexión sobre los asuntos de mayor relevancia social, favoreciendo el encuentro entre distintas competencias, experiencias y perspectivas. Mediante la participación de los ámbitos científico, académico, cultural e institucional, contribuirá a promover una cultura de la participación, la responsabilidad y el crecimiento compartido.

Con el tiempo, su labor se articulará a través de iniciativas y proyectos capaces de responder a las necesidades de las comunidades y a las transformaciones de la sociedad, manteniendo firme el vínculo con los valores que siempre han distinguido al Inter.