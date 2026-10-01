Oficial: Messi regresa al fútbol español

El club español Eldense anunció oficialmente este jueves la adquisición de su propiedad por parte de la estrella argentina Lionel Messi, en una operación que supone un giro histórico para el equipo de la ciudad de Alicante y que abre una nueva etapa en su historia, que se extiende por más de 100 años.

El club anunció la llegada de «una de las figuras más importantes en la historia del deporte» al fútbol profesional español en calidad de nuevo propietario, y subrayó que la incorporación de Messi a la estructura del Eldense representa el inicio de un proyecto que, según el club, se basa en una «visión a largo plazo».

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El objetivo de la nueva etapa consiste en impulsar «el desarrollo deportivo, institucional y social del Eldense», lo que le permitirá seguir avanzando dentro y fuera del terreno de juego.

El Eldense se fundó en 1921 y ahora se prepara para una nueva etapa cuyo lema es la ambición, pues el club asegura que su meta es «consolidarse y crecer en el fútbol profesional», manteniendo plenamente su identidad.

En este sentido, el club alicantino explicó que el proyecto busca «resaltar sus raíces, su historia y su sentimiento azulgrana intenso», en un anuncio que vincula la llegada de Messi con un proyecto de crecimiento y desarrollo, preservando el legado del club, que se extiende por más de un siglo.

La condición de la licencia

El Eldense aclaró, en uncomunicado oficial, que «la operación sigue pendiente de la preceptiva licencia del Consejo Superior de Deportes», conforme a lo que establece la ley del deporte española.

Por lo tanto, pese a que el club anunció oficialmente la adquisición por parte de Messi, la culminación del proceso sigue condicionada a la obtención de la licencia requerida del Consejo Superior de Deportes, según informó el diario catalán «Sport».

Una vez completados estos trámites, el argentino podrá iniciar oficialmente su etapa al frente del Eldense, en un proyecto que aspira a «consolidarse y crecer en el fútbol profesional».



