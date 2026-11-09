Oficial: Mbappé supera a Yamal y se lleva un prestigioso premio

Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, resolvió el duelo individual que lo enfrentaba a Lamine Yamal, extremo del Barcelona, tras ser coronado con el premio al mejor jugador de LaLiga en el mes de octubre, logrando así su primera victoria directa sobre él a nivel de galardones individuales desde que ambos perdieron la carrera por el Balón de Oro de 2026 ante Harry Kane.

El triunfo del delantero francés llegó tras una competición que incluyó a cinco jugadores, encabezados por Yamal, junto a Gonçalo Guedes, jugador de la Real Sociedad; Alejandro Grimaldo, jugador del Atlético de Madrid; y Matías Dituro, portero del Elche.

Los números de Mbappé deciden la competición

La coronación de Mbappé se sustentó en su destacado registro goleador durante octubre, después de marcar cuatro goles en tres partidos de LaLiga, confirmando su gran influencia en los resultados del Real Madrid durante el mes.

Su momento más destacado fue anotar un doblete ante el Sevilla, antes de repetir la hazaña con dos goles en la portería del Barcelona durante el Clásico, que terminó con victoria del conjunto blanco por 2-1 en el estadio Spotify Camp Nou.

Gracias a estos goles, Mbappé elevó su cuenta a 11 goles en LaLiga, además de dos asistencias, alcanzando un total de 13 contribuciones goleadoras al cierre de los partidos de octubre.

Yamal no estuvo lejos del premio

Por su parte, Lamine Yamal ofreció buenos números durante octubre, tras marcar un gol y dar dos asistencias en tres partidos de la competición, con un total de tres contribuciones directas.

Además, el extremo del Barcelona supera a Mbappé en el total de contribuciones goleadoras durante la temporada, después de alcanzar las 14 contribuciones, con ocho goles y seis asistencias, al cierre de octubre.

Pero la diferencia entre ambos jugadores durante el mes evaluado fue evidente a nivel de anotación, ya que Mbappé marcó cuatro goles, frente a uno solo de Yamal, lo que reforzó las opciones del delantero del Real Madrid de llevarse el premio.

Compensación tras la decepción del Balón de Oro

La coronación le da a Mbappé un impulso moral tras perder el Balón de Oro de 2026, que fue a parar a Harry Kane, mientras que el astro francés se conformó con el segundo puesto, y Yamal quedó por detrás de él en la carrera por el galardón.

Yamal había compensado parte de su decepción al llevarse el Trofeo Kopa al mejor jugador joven, antes de perder ahora una nueva competición ante Mbappé, quien logró convertir su brillantez goleadora en una coronación individual a nivel de LaLiga.

Este logro llega en un momento en el que el Real Madrid y el Barcelona continúan su lucha por el liderato de la competición, de modo que la rivalidad entre sus dos estrellas añade un nuevo capítulo al duelo individual que ha acaparado las miradas desde la gala del Balón de Oro.